14-Jährige am Schlachtensee vergewaltigt? Prozess gegen zwei Angeklagte startet vor Berliner Landgericht

Es wurde gefeiert am Schlachtensee in Zehlendorf. Bis zu 80 Kinder, Jugendliche und Heranwachsende seien es gewesen am 9. Juni vorigen Jahres. Für eine 14-Jährige aber endete der Abend laut Anklage in einem Albtraum. Zwei junge Männer sollen sie zu einer abgelegenen Stelle gebracht und vergewaltigt haben. Gegen die 18- und 19-Jährigen hat am Donnerstag der Prozess vor einer Jugendstrafkammer des Landgerichts begonnen.

Die Schülerin feierte oberhalb der Liegewiesen mit Freundinnen, als sich Mehmet E. und Islam El-M. gegen 22.30 Uhr genähert haben sollen – aus einer „Gruppe männlicher Jugendlicher und Heranwachsender heraus“ hätten sie die 14-Jährige angesprochen, heißt es in der Anklage. „Komm mal mit“, habe E. verlangt.

Nach ein paar freiwilligen Schritten habe sie nicht mehr mitgehen wollen und sich gesträubt, so die Anklage. E. und El-M. sollen sie gewaltsam zu einer abgelegenen Stelle gebracht und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Das Mädchen habe sich gewehrt, sei schließlich in ein Gebüsch gestürzt. Freundinnen hätten die 14-Jährige später weinend entdeckt.

Die mutmaßliche Vergewaltigung am Schlachtensee und knapp zwei Wochen später ein mutmaßlicher Überfall auf ein Ehepaar im Görlitzer Park, bei dem es zu einer Gruppenvergewaltigung gekommen sein soll, lösten Entsetzen aus – und eine Sicherheitsdebatte. Im Fall Görlitzer Park in Kreuzberg beginnt am 18. Januar der Prozess gegen drei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren.

Die für Sexualdelikte zuständige Fachdienststelle beim Landeskriminalamt (LKA) hatte eine spezielle Ermittlungsgruppe für den Fall der mutmaßlichen Tat am Schlachtensee eingerichtet. Diese übernahm auch die Ermittlungen zum Verdacht auf Gruppenvergewaltigung einer Frau im Görlitzer Park.

Im Juli wurden im Zusammenhang mit den Ermittlungen im Fall Schlachtensee mehrere Wohnungen durchsucht, am 10. August dann die Festnahme von Mehmet E. vor einem Geschäft in Tiergarten. Er ist seitdem in U-Haft. Der Mitangeklagte ist auf freiem Fuß. Es sei wegen stabiler Lebensumstände keine Fluchtgefahr zu sehen und deshalb auch kein Haftbefehl beantragt worden, so die Staatsanwaltschaft bei der Anklageerhebung im November. Pünktlich stand der 18-Jährige nun vor der Saaltür.

Im Ermittlungsverfahren sollen E. und El-M. zu den Vorwürfen geschwiegen haben. Ob sie sich vor der Jugendstrafkammer äußern werden, blieb am ersten Verhandlungstag offen. Die Jugendliche – Zeugin und Nebenklägerin – wird den Angeklagten am Dienstag im Gerichtssaal gegenübersitzen. Ihre Befragung werde voraussichtlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgen, hieß es.