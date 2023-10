21-Jähriger durch Schuss verletzt Berliner Polizei durchsucht Wohnungen von drei Verdächtigen

Nachdem Anfang September in Berlin-Charlottenburg ein Mann durch einen Schuss schwer verletzt worden ist, hat die Polizei inzwischen drei Tatverdächtige identifiziert. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, durchsuchten Beamte am Montagmorgen die in Berlin und Brandenburg gelegenen Wohnungen der drei Männer im Alter von 28, 33 und 34 Jahren.

Die Einsatzkräfte trafen zwei der drei Verdächtigen zu Hause an, verhafteten die Männer aber nicht. Die Beamten sicherten mehrere Beweismittel, die nun ausgewertet werden sollen. Die Männer stehen im Verdacht, in den frühen Morgenstunden des 5. September an der Kaiser-Friedrich-Straße zwei Personen attackiert zu haben.

Die Polizei hatte damals berichtet, dass eine achtköpfige Gruppe die beiden Männer im Alter von 21 und 28 Jahren mit Schlägen und Tritten attackiert habe. Dabei sei auf den 21-Jährigen auch geschossen worden. Er erlitt eine Schussverletzung am rechten Unterschenkel und kam in ein Krankenhaus. Sein Begleiter erlitt eine Platzwunde am Kopf. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. (Tsp)