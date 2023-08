29-Euro-Ticket, Verwaltungsreform, Personal Wo Kai Wegner und der Berliner Senat jetzt liefern müssen

Die Stimmung im neuen Senat sei gut, das wird allenthalben betont. Doch den Berlinern bringt das wenig, solange es bei wichtigen politischen Projekten nicht vorangeht.

Für zentrale Senatsvorhaben wie das 29-Euro-Ticket, eine umfassende Verwaltungsreform, die langfristige Personalplanung oder die Verteilung der Mittel des Sondervermögens fehlt es bislang an Umsetzung. Woran das liegt und wann der Senat sie nun umsetzen will.

1 Das 29-Euro-Ticket

Mit der Forderung nach einem unbefristeten 29-Euro-Ticket für alle war die SPD in den Wahlkampf gezogen – und schrieb das Vorhaben auch im Koalitionsvertrag fest.

Doch was aus dem Vorhaben wird, ist seither offen. Die tariflichen Details sind noch nicht geklärt, die Kosten könnten laut Verkehrsverwaltung bei bis zu 335 Millionen Euro liegen. Und dann droht das Projekt noch an einem Nein der eher ablehnend eingestellten Vertreter Brandenburgs im gemeinsamen Verkehrsverbund (VBB) zu scheitern.

Der senatsinterne Abstimmungsprozess und der Austausch mit dem Land Brandenburg laufen. Die Senatsverkehrsverwaltung über die Pläne für das 29-Euro-Ticket

Der „senatsinterne Abstimmungsprozess und der Austausch mit dem Land Brandenburg“ liefen, teilte die Verkehrsverwaltung kürzlich mit. Detailliertere Auskünfte gibt es kaum. Ohnehin scheint dem Haus von Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) eher wenig an dem SPD-Projekt zu liegen. Dem Vernehmen nach soll daher die SPD selbst an einem Modell für das Ticket arbeiten. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) werbe unterdessen bei den Brandenburger Landräten für eine Zustimmung zum Angebot.

Demnach dürfte es am Ende auf ein nur für den Tarifbereich Berlin-AB gültiges Angebot hinauslaufen. Die Idee, das Deutschlandticket für alle Berliner zu rabattieren, wäre damit hinfällig. Deutlich geringer dürfte damit auch der Nutzerkreis ausfallen – genauso wie wohl auch die Kosten, die sehr deutlich unter 335 Millionen Euro liegen dürfen. Nur wann das Ticket tatsächlich kommt, ist derzeit nicht absehbar. Auch, weil die CDU offenbar wenig Interesse daran zeigt.

2 Das Klima-Sondervermögen

Fünf Milliarden Euro wollen CDU und SPD in den kommenden Jahren für den Umbau hin zu einer klimaneutralen Stadt ausgeben – am regulären Haushalt vorbei. Ein Gesetzentwurf für das Klima-Sondervermögen liegt bereits vor. Nun ist das Abgeordnetenhaus gefragt. Das Gesetz wird in den kommenden Monaten parallel zum Haushaltsgesetzentwurf beraten. Mit einem Parlamentsbeschluss – sowohl für den Haushalt als auch für das Sondervermögen – wird zum Ende des Jahres gerechnet.

Doch wofür sollen die fünf Milliarden ausgegeben werden? Darüber zerbrechen sich die Fachverwaltungen gerade den Kopf. Neben den bisher bekannten Bereichen Verkehr, Energie und energetische Sanierung soll nach Tagesspiegel-Informationen auch der Bereich Hitzeschutz eine stärkere Bedeutung bekommen. So könnten, heiß es aus dem Senat, auch neue Stadtbäume oder die Renaturierung von Gewässern aus dem Topf bezahlt werden. Doch es kursieren auch Ideen, die nur noch am Rande etwas mit Klimaschutz zu tun haben.

Nach Tagesspiegel-Informationen soll es zu den konkreten Programmen im Herbst nochmal einen Beschluss des Senats geben. Koordiniert werden sollen die Maßnahmen am Ende von einem Gremium, in dem Vertreter der Finanz-, Umwelt-, Wirtschafts- und Bauverwaltung sitzen. Jede Maßnahme muss zudem noch vom Hauptausschuss durchgewunken werden. Offen ist noch, ob das Parlament explizit einen Klima-Notlagenbeschluss fasst, um das Sondervermögen rechtlich abzusichern.

3 Die Verwaltungsreform

Es ist das wichtigste politische Projekt des Regierenden Bürgermeisters: die Verwaltungsreform. Berlin solle wieder funktionieren, wurde Kai Wegner (CDU) im Wahlkampf nicht müde zu betonen. Doch außer einer neuen Leitung für die Digitalisierung der Verwaltung (Martina Klement) sowie der Verschiebung der Abteilung „Verwaltungsmodernisierung und -steuerung“ von der Innenverwaltung in die Senatskanzlei ist bisher wenig passiert.

Das Versprechen aus dem Sofortprogramm, ein Eckpunktepapier zur Verwaltungsreform vor der Sommerpause zu beschließen, hat die Koalition nicht gehalten. Nach Tagesspiegel-Information gab es immer wieder Widerstände einzelner Fachressorts. Auch Grüne und Linke kritisieren, dass noch nicht das Gespräch mit ihnen gesucht wurde – obwohl Schwarz-Rot mindestens eine der Parteien für eine Zweidrittelmehrheit im Parlament für eine Verfassungsänderung bräuchte.

Nach der Sommerpause soll es jedoch zügig vorangehen. Die Eckpunkte der Verwaltungsreform sollen spätestens, so sagte es Senatssprecherin Christine Richter dem Tagesspiegel, vor der Bilanz des Sofortprogramms Mitte Oktober vorliegen.

4 Ein Personalentwicklungsplan

Seit vor der Sommerpause angekündigt ist auch der langfristige Personalentwicklungsplan für die Berliner Verwaltung. Bislang wurde das Papier aus der Finanzverwaltung aber nicht beschlossen. Dabei ist es dringend nötig: Schon jetzt sind 7000 Stellen offen, die Bewerberzahlen brachen zuletzt ein und auch die Lage bei den eigenen Auszubildenden ist schlecht, weil viele noch während des Bewerbungsprozesses abspringen oder später abbrechen.

Im „Personalentwicklungsprogramm 2030“ sollen dagegen Maßnahmen entwickelt werden. Durch ein besseres Anwerben von Personal, schnellere Einstellungsverfahren, die Anhebung der Gehälter und die Integration von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz in Arbeitsabläufe.

Insbesondere mit Letzterem soll langfristig Personal eingespart werden, denn die Finanzverwaltung geht davon aus, dass durch den demografischen Wandel bald nicht mehr genug Menschen für alle Jobs verfügbar sind. Das Papier dürfte womöglich schon in dieser Woche beschlossen werden.