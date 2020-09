Es waren Szenen, wie sie sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie eigentlich nicht mehr abspielen sollten: Die Polizei hat am Sonnabend im Soda Club in Prenzlauer Berg eine Party beendet, auf der sich rund 300 Menschen dicht beieinander drängten.

Die Feiernden hatten sich auf mehrere Tanzflächen in der Lokalität in der Kulturbrauerei verteilt. Infektionsschutzvorkehrungen waren laut Polizei nicht getroffen.

„Wir haben die Veranstalter aufgefordert, entsprechende Maßnahmen durchzusetzen“, sagt eine Polizeisprecherin. „Als dies nicht gelang, haben wir die Veranstaltung aufgelöst.“

Gegen 2.45 Uhr beendeten die Beamten die Party. Gegen die Veranstalter wurden Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten ausgestellt.

Sie hatten laut Polizeiangaben eine Genehmigung für einen Schankbetrieb – das heißt zum Servieren von Speisen und zum Ausschenken von Getränken, wenn Gäste ihre Kontaktdaten in eine Liste eintragen und jeder, der vom Tisch aufsteht, eine Maske trägt.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

„Das schließt aber nicht Musik und Tanz ein“, erklärt die Polizeisprecherin. Auf den Vorfall aufmerksam gemacht hatte Pankows Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke). „Besinnt euch“, kommentierte Benn die Feiernden auf Twitter.

Der Soda Club war bis zum Mittwochabend für eine Stellungnahme vorerst nicht zu erreichen. Auf seiner Website kündigt der Club weitere Partys für das kommende Wochenende an.

„Aufgrund der aktuellen Situation beachtet bitte unsere Covid-19 bedingten Vorschriften zur Einhaltung unserer Hygienerichtlinien“, steht in der Beschreibung zum nahenden Event. Dazu zählten unter anderem die Erfassung der Kontaktdaten, das Einhalten der Abstandsregel, das regelmäßige Desinfizieren der Hände und das Tragen einer Schutzmaske.

„Es handelt sich um keine Tanzveranstaltung“

Explizit weisen die Veranstalter noch darauf hin, „dass es sich um keine Tanzveranstaltung handelt“ – eine Richtlinie, die am vergangenen Sonnabend offenbar zu späterer Stunde über Bord geworfen wurde.

Legale Partys mit Tanz und Musik sind in Berlin noch immer eine Seltenheit und nicht zu vergleichen mit Feiern aus Zeiten vor der Corona-Pandemie. Im Berghain ist nun Kunst zu bestaunen, der Rummelsburger Club Sisyphos lockt mit „Tanzen am Strand“.

Mehr zum Thema Durchsagen, Ermahnungen, Markierungen So sehen Berliner Partynächte in der Pandemie aus

Der Club Ritter Butzke teilt seinen Besuchern auf seiner Website mit: „Sollte das rhythmische Wippen mit dem Fuß oder der schunkelnd anmutende Sitztanz für euch nicht erfüllend genug sein, so könnt ihr euch strikt an den Mindestabstand haltend auch am Tisch tanzend bewegen.“ Hemmungsloses Vergnügen klingt anders – und das ist wohl vorerst auch noch gut so.