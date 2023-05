32-Millionen-Euro-Coup in Berlin Razzia und Festnahmen nach Einbruch in Tresorraum mit Schließfächern

Sie erbeuteten Luxus-Armbanduhren, Gold, Geld, Schmuck und andere Wertgegenstände: Polizei und Staatsanwaltschaft gehen derzeit mit einer berlinweiten Razzia gegen die mutmaßlichen Tresor-Einbrecher vom vergangenen November vor.

„Es gab auch Festnahmen“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag dem Tagesspiegel. Die Durchsuchungen liefen derzeit noch.

Einen Bericht der „B.Z.“, wonach die Razzia in Schöneberg stattfinden soll und die Festnahmen im Clan-Milieu erfolgt seien, wollte die Sprecherin nicht bestätigen. Sie kündigte im Verlauf des Tages eine Pressemitteilung mit weiteren Informationen an.

Bei dem Einbruch in einen Tresorraum einer ehemaligen Privatbank in der Charlottenburger Fasanenstraße war allein einem Online-Uhrenhändler nach eigenen Angaben ein Schaden von mehr als zehn Millionen Euro entstanden. Es seien 1000 von insgesamt 2000 eingelagerten Uhren gestohlen worden, erklärte der Geschäftsführer des Unternehmens Watchmaster seinerzeit.

Die Staatsanwaltschaft bezifferte den Gesamtschaden später auf mindestens 32 Millionen Euro, da auch zahlreiche weitere Schließfächer, die von Privatkunden in den Tresorräumen in der Fasanenstraße gemietet wurden, geknackt worden waren.

Die Angaben über den Wert der Beute stammten von den Kunden selbst. Möglicherweise war die gestohlene Beute sogar noch wertvoller, weil manche Kunden in solchen Fällen erfahrungsgemäß keine vollständigen Angaben machen, etwa wenn sie Schwarzgeld lagerten.

Der Einbruch am 19. November war nach Polizeiangaben gut geplant. Verkleidet als Wachleute kamen die Täter am Vormittag und besprühten Überwachungskameras mit Farbe. Am Abend brachen sie das Depot der Luxusuhren-Firma und die privat gemieteten Schließfächer auf und entkamen mit ihrer Beute. Um ihre Spuren zu verwischen, legten sie ein Feuer.

Die Polizei hatte auch mit Fahndungsfotos öffentlich nach Tatverdächtigen gesucht.

Der Luxusuhrenhändler Watchmaster geriet durch den Einbruch in wirtschaftliche Schieflage und musste Insolvenz anmelden. Er löste darauhin sein Büro auf und entließ Beschäftigte.