Er bleibt der Problem-BER in Deutschlands Hauptstadtregion – ob auf der Baustelle oder auch bei den Milliarden-Finanzen: Nach Tagesspiegel-Recherchen gefährden weiterhin gravierende Mängel an Kabeln der Sicherheitssysteme des künftigen Flughafens in Schönefeld den Zeitplan, um den BER im Oktober 2020 in Betrieb zu nehmen.

Und Dahme-Spreewald-Landrat Stefan Loge (SPD) stellte am Freitag erneut klar, dass sich die für den BER zuständige Baubehörde bei noch existierenden Sicherheitsmängeln nicht auf Kompromisse einlassen und keine Genehmigung für die Inbetriebnahme erteilen wird.

„Bei sicherheitsrelevanten Mängeln werden wir keine Zugeständnisse machen, auf keinen Fall“, sagte Loge dem Tagesspiegel. Er reagiert damit auf Aussagen des Chef der Objektüberwachung der Flughafengesellschaft im Berliner BER-Untersuchungsausschuss. Dieser hatte erklärt, dass man bei einem geringeren Teil von Mängeln am Ende auf das Entgegenkommen von Sachverständigen und Behörde setze, den Bau trotzdem abzunehmen.

Vor der Sitzung des Aufsichtsrates der FBB, die Berlin, Brandenburg und dem Bund gehört, am Freitag in Tegel bekräftigte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup den Starttermin: „Es bleibt dabei: Wir werden im Oktober 2020 eröffnen“, sagte Lütke Daldrup. Und auch Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider bekräftigte: „Natürlich werden wir den BER im Oktober eröffnen.“ Das genaue Eröffnungsdatum will Lütke Daldrup im November bekannt geben.

„Weniger Probleme als befürchtet“

Beide verwiesen auf die bisher insgesamt erfolgreichen Wirk-Prinzip-Prüfungen, die am Freitag – und damit früher als geplant – abgeschlossen werden sollten. Bei dieser Generalprobe hatte der Tüv Rheinland in den vergangenen Wochen getestet, ob die Brandschutz- und Sicherheitssysteme – also Brandmelder, Entrauchung, Notfallwarnsystem – in 250 verschiedenen Brandszenarien auch im Zusammenspiel einwandfrei funktionieren.

„Es habe weniger Probleme gegeben als befürchtet“, sagte Bretschneider. Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz–Ahnen (SPD) hatte am Donnerstag im Abgeordnetenhaus zu den Tests sogar erklärt: „Wenn sie erfolgreich abgeschlossen werden können, dann ist der Flughafen im Kern fertig.“

Der Bau des Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg (BER) "Willy Brandt" wurde 2006 begonnen. Foto: dpa

Doch davon ist der BER, auch wenn mit den Techniksystemen nach mehreren Jahren eine Hürde genommen ist, immer noch weit entfernt. Ehe der TÜV Rheinland und die Baubehörde den BER freigeben können, müssen gravierende Mängel an Sicherheitskabeln im Terminal beseitigt sein.

Es geht etwa um überbelegte Kabelschächte, zusammen verlegte Stark- und Schwachstromleitungen oder auch den nicht gewährleisteten Funktionserhalt im Brandfall, in dem solche Kabel teils 90 Minuten weiter funktionieren müssen. Auch das Problem nicht zugelassener Dübel ist noch nicht gelöst.

Überprüfung durch den TÜV verzögert sich

Der Flughafen setzt in zwei Fällen auf nachträgliche Zertifizierungen. In einem dritten Fall müssen Kabeltragsysteme nachgedübelt werden. Die bisher verwendeten Dübelart hatte bei Brandversuchen nicht gehalten. Noch im März hatte ein TÜV-Bericht 11.000 Mängel im Terminal aufgelistet und von nötigen Rückbauten gesprochen.

Inzwischen hatte sich die Zahl sogar auf 16.250 Mängel erhöht.

Zwar arbeitet die Firma ROM, die nach der Pleite des Elektroausrüsters Imtech den Auftrag übernahm, auf Hochtouren an der Beseitigung. Aktuell sind noch rund 3.500 Mängel offen, wobei die schwierigsten die längste Zeit in Anspruch nehmen.

Doch danach muss der TÜV Rheinland erneut prüfen, ob die Mängel tatsächlich behoben sind. Erst dann kann er die Freigabebescheinigung ausstellen, die die Flughafengesellschaft für die Baufertigstellungsanzeige braucht. Ursprünglich wollte die FBB diese Baufertigstellungsanzeige jetzt im Oktober 2019 – so war es noch im Januar verkündet worden – bei der Baubehörde einreichen.

Nun ist das nicht vor Februar 2020 möglich, da bis Jahresende Mängel beseitigt werden sollen – und der TÜV bis Februar für Nachprüfungen braucht. Im April soll schon der Orat-Probebetrieb beginnen, bei dem zunächst das Personal die Abläufe am BER übt, ab Sommer dann mit 20.000 Komparsen.

Die Geld wird knapp

Auch bei den Finanzen drohen Probleme. Und das nicht nur wegen des vorzeitigen Abflugs von Finanzgeschäftsführerin Heike Fölster, die wegen eines neuen Jobs um Vertragsauflösung gebeten hat. Der Aufsichtsrat wollte am Freitag die Nachfolgesuche starten.

Fölster hatte zuletzt erklärt, dass die laufende Finanzierung des Projektes, bei dem die Kosten von einst 2,5 Milliarden Euro auf 6,7 Milliarden Euro gestiegen sind, noch bis ins erste Quartal 2021 reiche. Große Reserven gibt es also nicht mehr.

Nach der geplanten BER–Eröffnung muss die bereits hoch verschuldete FBB kurzfristig neue Kredite in Höhe von 400 Millionen Euro aufnehmen und hofft auf weitere 105 Millionen Euro der Eigner.