80 Jahre Kriegsende 8. Mai 2025 wird einmaliger Feiertag in Berlin

Berlin bekommt einmalig einen zusätzlichen Feiertag. Tagesspiegel-Informationen zufolge haben sich die Mitglieder des schwarz-roten Senats am Dienstag darauf verständigt, den 8. Mai 2025 zum Feiertag zu machen. An dem Tag jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. Vielen Berlinern dürfte durch den dann freien Donnerstag ein langes Wochenende winken.

Mit der Entscheidung vom Dienstag setzen CDU und SPD um, was SPD, Grüne und Linke längst geplant hatten. Auch in den Richtlinien der Regierungspolitik des schwarz-roten Bündnisses heißt es: „Der Senat hält am 80. Jahrestag des Tages der Befreiung am 8. Mai 2025 als einmaligem gesetzlichen Feiertag fest.“ Der entsprechende Beschluss ist nun gefallen.

Im Ergebnis steigt die Zahl der Feiertage in Berlin zumindest im übernächsten Jahr auf 11. Damit liegt die Hauptstadt 2025 nur noch einen Feiertag hinter den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg und Saarland, in denen es jeweils 12 feste Feiertage gibt. Im Nachbarbundesland Brandenburg wiederum bleibt es bei zehn Feiertagen – es sei denn, die dortige Landesregierung schließt sich dem Vorgehen des Senats an.

Zuletzt hatte die Berliner Landesregierung, damals noch aus SPD, Linke und Grünen, den 8. Mai 2020 einmalig zum Feiertag erklärt. Damals hatte sich der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus zum 75. Mal gejährt. Ein zusätzlicher, einmaliger Feiertag ist in Berlin für den 17. Juni 2028 im Gespräch. Dann wiederum jährt sich die Niederschlagung des Volksaufstands in der DDR zum 80. Mal.