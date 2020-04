Im Streit um die Abiturprüfugen in Berlin hat sich Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Donnerstag mit einem Brief direkt an die diesjährigen mehr als 12.000 Abiturienten gewandt. Darin warb sie um Verständnis dafür, warum sie die Prüfungen trotz der Coronakrise wie geplant durchführen will - und verwies auf das Votum der Kultusministerkonferenz.

Die hatte sich Ende März dafür ausgesprochen, in ganz Deutschland an den Prüfungen festzuhalten. Vergangenen Freitag hatte Scheeres das bekräftigt und angekündigt, Berlins Abiturienten müssten sich darauf einstellen, dass die Klausuren am 20. April, also gleich nach den Osterferien, beginnen. Mit einer Reihe von Vorsichtsmaßnahmen sollen die Schulen sicherstellen, dass es kein erhöhtes Ansteckungsrisiko gibt. Der Senatorin ist ein einheitliches Vorgehen aller Bundesländer wichtig. In der kommenden Woche wollen sich die Kultusminister noch einmal abstimmen, ob sie ihre Absicht von Ende März weiterverfolgen oder zu einer anderen Bewertung der Lage kommen.

"Nur durch die gegenseitige Anerkennung ist sichergestellt, dass sich alle Berliner Absolventinnen und Absolventen mit ihrem diesjährigen Abschluss beispielsweise für einen Studienplatz in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen oder Bayern bewerben können", betonte Scheeres nun in ihrem Brief. Daher sei ein gemeinsames Vorgehen der Bundesländer "unerlässlich".

Ihr sei "bewusst, dass viele Schülerinnen und Schüler nicht nur in Berlin ihren Prüfungen in diesem Jahr und unter den aktuellen Umständen mit Sorge entgegensehen". Daher werde dem Schutz ihrer Gesundheit und der des pädagogischen Personals bei der Organisation der Prüfungen Priorität eingeräumt.

Scheeres warnte vor einem "Alleingang Berlins – oder auch einer kleineren Gruppe von Bundesländern". Denn diese "würde die Zukunfts- und Mobilitätschancen Ihres gesamten Abschlussjahrgangs massiv und dauerhaft einschränken", heißt es in dem Brief, der hier vollständig abrufbar ist. Wer Sorge habe, dass er sich nicht optimal auf die Prüfungen vorbereiten konnte, möge bei "Beratungsbedarf" Kontakt mit den Lehrkräften, der Schulleitung oder einem schulpsychologischen Beratungszentrum (SIBUZ) aufnehmen.

Senatorin zweifelt an Meinungsbild des Schülerausschusses

Scheeres bedankte sich zwar ausdrücklich beim Landesschülerausschuss dafür, "dass er sich intensiv mit der aktuellen Lage auseinandersetzt und dazu seine Positionen vertritt", gab allerdings in ihrem Brief zu bedenken, dass dieses Engagement nach ihrer "Beobachtung" in der Berliner Schülerschaft "ganz unterschiedlich angenommen werde".

Der Landesschülerausschuss (LSA) reagierte prompt: Der Brief der Senatorin werde als Versuch verstanden, "die Berliner Schülerschaft vom Kämpfen abzuhalten", hieß es am Nachmittag in einer Entgegnung des Vorsitzenden Miguel Góngora. Die Senatorin solle, "keine inhaltslosen Briefe" schreiben, sondern Lösungen finden. Wenn Berlin keinen Alleingang wählen solle, dann sei es Scheeres' Aufgabe "sich in der Kultusministerkonferenz für ihr Bundesland einzusetzen".

Wie berichtet, hatte sich der LSA gegen die Prüfungen positioniert, nachdem entsprechende Signale aus der Schülerschaft gekommen waren. Zuletzt hatten sich rund 160 der rund 200 Schulen, die das Abitur abnehmen, laut LSA dagegen ausgesprochen, die Prüfungen wie vorgesehen durchzuziehen: Góngora steht nach eigenen Angaben mit den jeweiligen Schülersprechern in Kontakt und führt parallel Umfragen durch.

Ausschuss: Viele haben Angst oder "mulmiges Gefühl"

An der letzten Umfrage hatten sich laut LSA über 10.000 Schüler beteiligt. Bereits nach zwei Stunden der Befragung seien knapp 5000 Antworten eingegangen. Die Bezirke seien in der Umfrage alle "relativ gleich stark vertreten", heißt es in einer Mitteilung des LSA vom Donnerstag.

Demnach glauben über 90 Prozent der Umfrageteilnehmer nicht, "dass die Senatsverwaltung sicherstellen kann, dass die Ansteckungsgefahr minimal ist". Viele würden die Prüfung mit Angst oder einem "sehr mulmigen Gefühl, antreten, da sie fürchten, sich oder ihre Angehörigen anstecken zu können".

Insgesamt würden 85 Prozent der Prüflinge - zumeist Abiturienten, ansonsten Zehntklässler, die den Mittleren Schulabschluss (MSA) ablegen sollen -, die Durchführung der Prüfungen in dieser Form ablehnen und die Absage einzelner oder aller Prüfungen fordern.

Der LSA betonte, er werde sich "keinen Zentimeter von unserer Aufgabe als Landesschülerausschuss entfernen" und weiter gegen die Entscheidung vorgehen, die Abiturprüfungen durchzuziehen.

Vertreter aller Schulformen votieren gegen die Prüfungen

Auch beim Tagesspiegel melden sich seit Tagen etliche Schulen, die gegen die Prüfungen votieren, darunter die Spandauer Heinrich-Böll- und die Schöneberger Sophie-Scholl-Sekundarschule, aus Charlottenburger die Friedensburg-Sekundarschule und das Schiller-Gymnasium und zuletzt die Abiturienten des Dreilinden-Gymnasiums in Zehlendorf. Sie wiesen darauf hin, dass mehr als 15 Prozent der Abiturienten oder ihrer Eltern zu einer Risikogruppe gehörten. Eine Dreilinden-Abiturientin schrieb an den Tagesspiegel, dass sie die Prüfungen absolvieren möchte.

Aus der Katholischen Liebfrauen-Schule votierte der Schülersprecher stellvertretend für den Jahrgang in einem Brief an den Tagesspiegel für die Prüfungen.

Nach der Vereinigung der Oberstudiendirektoren (VOB) und der Interessenvertretung der Sekundarschulen (BISSS) hat sich inzwischen auch das Netzwerk Berliner Gemeinschaftsschulen gegen die MSA-Prüfungen und die Prüfungen zur Berufsbildungsreife ausgesprochen.

"Bis vor ca. 25 Jahren gab es diese Prüfungen in Berlin nicht. Die damaligen Absolvent*innen sind in der Regel auch ohne diese Prüfungen vollwertige Mitglieder der Gesellschaft geworden", argumentierte im Namen des Netzwerks Sprecher Robert Giese, der die Neuköllner Fritz-Karsen-Gemeinschaftsschule leitet. Auf die Abiturprüfungen solle ebenfalls verzichtet werden, "unter der Voraussetzung, dass die Kultusministerkonferenz dies akzeptiert und das Berliner Abitur damit bundesweit anerkennt".