Die Coronavirus-Pandemie wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus. Der Flugverkehr in Tegel und Schönefeld ist um 90 Prozent eingebrochen, die Flughafengesellschaft schickt deshalb ihre 2200 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Um Mieter zu schützen, die wegen Jobverlusts in Zahlungsschwierigkeiten geraten, hat der Senat am Dienstag die landeseigenen Wohnungsgesellschaften aufgerufen, ein halbes Jahr lang Räumungen von Wohnungen und Gewerberäumen auszusetzen. Auch private Eigentümer werden gebeten, diesem Beispiel zu folgen.

In Berlin sind derzeit 1219 Coronavirus-Fälle bestätigt (Stand Montag, 16.30 Uhr), das meldete die Gesundheitsverwaltung am Montagabend. Zwei Infizierte sind inzwischen gestorben. Der Informationsbedarf in der Bevölkerung ist unverändert groß: Der Senat bittet deshalb, auch die Hotlines in den Bezirken anzurufen, um die zentrale Hotline zu entlasten.

Alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Situation in Berlin und Brandenburg erfahren Sie in diesem Blog weiter unten. Entwicklungen aus Deutschland und der Welt können Sie in diesem Newsblog verfolgen. Die Entwicklungen im Sport begleiten wir in einem weiteren Blog.

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

