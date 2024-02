Ab Freitagmorgen Zwei wichtige Berliner Brücken werden tagelang gesperrt

An der provisorischen Elsenbrücke wird drei Tage lang die Verkehrsführung einschließlich mehrerer Ampeln umgebaut. Außerdem werden nach Auskunft der Verkehrsverwaltung routinemäßig die rund 20.000 Schrauben an den stählernen Behelfsbrücken geprüft und bei Bedarf festgezogen. Deshalb wird die wichtige Straßenverbindung über die Spree zwischen Friedrichshain und Treptow drei Tage lang für den Auto- und BVG-Verkehr gesperrt.

Die Sperrung beginnt laut Verwaltung am Freitagmorgen um 6 Uhr und soll bis zum späten Sonntagabend dauern. Für Fußgänger und Radfahrer bleibt eine ausgeschilderte Querungsmöglichkeit geöffnet, aber Autofahrer sollen entweder der Umleitung über die Oberbaumbrücke folgen oder die weiter stadtauswärts gelegene Minna-Todenhagen-Brücke nutzen.

Betroffen von der Sperrung sind auch die Buslinien M43, 194 und N94. In der Online-Fahrplanauskunft der BVG ist die Sperrung bereits berücksichtigt. Als Alternative dürfte sich in vielen Fällen die S-Bahn zwischen Ostkreuz und Treptower Park anbieten.

Sperrung in Marzahn betrifft auch die S-Bahn und Regionalzüge

Eine weitere Großbaustelle betrifft die Blumberger-Damm-Brücke, auf der der Blumberger Damm zwischen Marzahn und Biesdorf die Bahntrasse quert. Sie wird zwischen Altentreptower Straße und Frankenholzer Weg ebenfalls ab Freitagfrüh 6 Uhr gesperrt. Die Sperrung soll bis Montagabend (12. Februar) 20 Uhr dauern. Der Verkehr wird großräumig über die B1/B5 (Alt-Biesdorf) und die Landsberger Allee zur Märkischen Allee umgeleitet.

Nach Angaben der Verkehrsverwaltung werden am Wochenende zunächst zwei 150 Tonnen schwere Kräne aufgestellt, um 90 Tonnen schwere Pfeiler für die neue Brücke einzuheben. Von Samstag 20 Uhr bis Montagfrüh 4 Uhr wird auch die Bahnstrecke unter der Brücke gesperrt. Betroffen sind die S5, für die Ersatzbusse zwischen Wuhletal und Friedrichsfelde Ost fahren, sowie die RB26 von und nach Küstrin-Kietz, die in Mahlsdorf beginnt und endet statt wie sonst am Ostkreuz.

Sowohl die Elsenbrücke als auch die am Blumberger Damm wurden zu DDR-Zeiten gebaut und müssen wegen massiver Schäden neu errichtet werden.