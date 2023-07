Abenteuer in Berlin Tipps für die nächste Ferienwoche

Eine Reise zum Mond oder in das Land der Märchen – Kinder, die in der nächsten Ferienwoche noch nichts vorhaben, können zwischen Workshops und anderen Veranstaltungen wählen. Wir haben für jeden Tag der Woche etwas herausgesucht, das wenig oder nichts kostet.

Montag bis Freitag: Hauptstadt für Kinder

Beim Stadtspiel für Kinder von sechs bis 14 Jahren läuft alles wie in der Hauptstadt. Es gibt große und kleine Betriebe, jemand muss im Rathaus den Ton angeben, Architekt:innen planen Häuser. Bis Ende August wächst und entwickelt sich die Stadt FEZitty immer weiter. Straße zum FEZ 2

Dienstag: Feuer in der Luft

Es pufft, knallt und dampft im Museumspark des Technikmuseums. Was sind die Bestandteile der Luft, die wir jeden Tag atmen, und wie können diese reagieren? Das zeigt das Science Lab am 25.07. ab 14:30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Trebbiner Straße 9

Lecker, gesund und nachhaltig zu kochen: Das ist der Auftrag von Restlos Glücklich. Der Verein setzt sich für mehr Wertschätzung von Lebensmitteln ein, indem bewusst – mithilfe geretteter Lebensmittel – gekocht und konsumiert werden soll. Heraus kommen dabei Rezepte und Ideen, wie man aus Lebensmitteln das meiste an Geschmack rausholen und vermeintliche Essenreste in einfache Alltagsgerichten verwandeln kann. Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigt Restlos Glücklich e. V. allen interessierten Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren in seiner „Ferienküche“. Der Kochworkshop findet am Dienstag, 25. Juli, von 13 bis 18 Uhr im ComX Kinder- und Jugendzentrum (Senftenberger Ring 53) statt. Die Rezepte gibt’s dann auch zum Mitnehmen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, die Teilnahme ist kostenlos.

Noch mehr Ferientipps Noch mehr Ferientipps finden sich unter sommerferienkalender-berlin.de.

Mittwoch: Schmuck selber machen

In der Schmuckwerkstatt im Technikmuseum können Kinder ab sechs Jahren ihren Schmuck selbst herstellen. Ringe, Ketten und Anhänger können die Teilnehmenden dann dort am 26.07. gießen, prägen und gravieren. Interessierte müssen sich zu dem Workshop mit begrenzten Plätzen am Tag vor Ort anmelden. Trebbiner Straße 9

Der Natur Park Südgelände in Schöneberg lädt zu einer Abenteuertour mit einem Naturexperten ein (10 bis 12 Uhr). Dabei sind Aufgaben und Rätsel rund um Eisenbahntechnik und die Tier- und Pflanzenwelt des ehemaligen Bahngeländes zu lösen. Beobachten, sammeln, rätseln, malen und kartografieren: Das eigens entwickelte Entdeckerheft führt zu spannenden Stationen wie Dampflok, Eisenbahndrehscheibe oder Wasserturm – Eisenbahnrelikte längst vergangener Tage. Die Teilnahme ist für Kinder ab neun Jahren in Begleitung eines Erwachsenen möglich. Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt. Das Ferienspecial ist im Parkeintritt enthalten. Der Parkeintritt in den Natur Park Südgelände beträgt 1 Euro, Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Wer lieber individuell unterwegs ist, kann die Parkrallye auch eigenständig als Familienausflug durchführen. Das Entdeckerheft ist kostenfrei ganzjährig vor Ort bei der Parkaufsicht erhältlich. Infos unter natur-park-suedgelaende.de/entdecken-erleben/kalender/.

Donnerstag: Rallye zwischen Büchern

Am 27. Juli können Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren in der Amerika-Gedenkbibliothek in Kreuzberg einen Nachmittag voller Geschichten und Spiele erleben. Ab 14 Uhr geht’s los und je nach Wetter und Laune finden Rallyes und Quizrunden draußen oder drinnen statt. Keine Voranmeldung nötig. Blücherplatz 1

Donnerstag und Freitag: Versunkene Inseln

Bis zum 27. August können Kinder im Labyrinth Kindermuseum gemeinsam ein großes Korallenriff mit aufbauen. Als Forschende, Aktivist:innen oder auch als Seeanemone können sie dabei im Riff einiges über die Meeresbewohner und das Verhältnis zwischen Mensch und Koralle lernen. Am 27. und 28. Juli nehmen Künstler:innen von Erzählkunst die Kinder dann mit auf eine Reise zu versunkenen Inseln, Schildkröten und Quallen. Osloer Straße 12

Freitag: Märchenstunde

In der Märchenstunde der Bibliotheken Berlin können Kinder am 28.07. Märchen lauschen und basteln dazu. Die erzählende Stimme wird dabei verschiedene Tiere und Fantasiewelten in den Sommergarten der Kinderbibliothek bringen (Amerika-Gedenkbibliothek).. Blücherplatz 1

Die ganze Woche: Weltraummission

Statt einer Reise ans Meer können Kinder im Planetarium zum Mond oder durchs Sonnensystem reisen. Wie entsteht das Polarlicht und wie sieht es aus der ISS aus? Das Planetarium bietet jeden Tag spannende Workshops rund ums Thema Weltraum, Raketen und Raumfahrt an. Die Veranstaltungen finden an verschiedenen Standorten des Planetariums statt, beispielsweise in der Archenhold-Sternwarte (Alt-Treptow 1) oder im Großplanetarium (Prenzlauer Allee 80)