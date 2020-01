Berlins ehemaliger Wirtschaftssenator Harald Wolf verlässt zu Ende Januar das Berliner Abgeordnetenhaus und die Linksfraktion. Eine entsprechende Meldung der Zeitung "Neues Deutschland" (ND) bestätigte Fraktions-Sprecher Thomas Barthel am Mittwoch auf Nachfrage. Wolf habe seine Fraktionskollegen am Dienstag während der turnusgemäßen Sitzung zur Vorbereitung des Plenartags über den Schritt informiert. Die übernächste Plenarsitzung am 30. Januar werde Wolfs letzte sein, erklärte Barthel.

Zur Begründung seiner Entscheidung werden persönliche Gründe angeführt. Wolf wolle nach Hamburg ziehen und sich künftig mehr auf die Bundespolitik konzentrieren, erklärte er dem ND. Neben seiner Abgeordnetentätigkeit ist Wolf Bundesschatzmeister seiner Partei und Mitglied im Geschäftsführenden Bundesvorstand. Beide Posten wolle er behalten, erklärte der 63-Jährige.

Versierter Fachpolitiker

Der aus Offenbach am Main stammende Wolf ist seit 1991 Mitglied des Abgeordnetenhauses und gilt als versierter Fachpolitiker in den Bereichen Verkehr und Mieten. Im Gespräch mit dem ND kündigte Wolf an, die Berliner Landespartei und Fraktion weiterhin unterstützen zu wollen. Ab Februar lebt Wolf in Hamburg - und will von dort aus regelmäßig nach Berlin pendeln.

Unklar ist, wie die Fraktion den durch den Abgang von Wolf drohenden Verlust an Wirtschaftskompetenz kompensieren wird. Nachrückerin für Wolf ist Franziska Leschewitz. Die 30-Jährige ist seit 2018 Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung von Spandau und dort Sprecherin für die Themen Gesundheit, Umwelt und Integration. Leschewitz ist Pharmazeutisch-technische-Assistentin und hat Biologie studiert.