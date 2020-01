Berlins ehemaliger Wirtschaftssenator Harald Wolf verlässt im Laufe des Monats Februar das Berliner Abgeordnetenhaus und die Linksfraktion. Das bestätigte Wolf am Mittwochvormittag dem Tagesspiegel auf Nachfrage. Er werde den Parlamentspräsidenten Ralf Wieland am Donnerstag offiziell darüber in Kenntnis setzen, kündigte Wolf an. Zuerst hatte die Zeitung "Neues Deutschland" (ND) über dessen nahenden Abschied berichtet.

Wolf habe seine Fraktionskollegen am Dienstag während der turnusgemäßen Sitzung zur Vorbereitung des Plenartags über den Schritt informiert, erklärte er weiter. Katina Schubert, Vorsitzende der Landespartei sowie Udo Wolf und Carole Bluhm, Chefs der Linken-Abgeordnetenhausfraktion, waren bereits im Dezember über den nahenden Abgang informiert worden. Die übernächste Plenarsitzung am 30. Januar werde seine letzte sein, erklärte Wolf weiter. An dem Tag soll der Gesetzentwurf zum Mietendeckel vom Abgeordnetenhaus verabschiedet werden. "Ein guter Abschluss", findet Wolf.

Familiäre Gründe für den Wechsel

Auslöser für seine Entscheidung, die Hauptstadt in Richtung Hamburg zu verlassen, seien familiäre Gründe, erklärte Wolf. Diese seien privat und sollten es auch bleiben, das habe er immer so gehalten. Wolf erklärte, er habe seine Abgeordnetentätigkeit zuletzt "eher im Hintergrund" wahrgenommen und wolle sich künftig mehr auf die Bundespolitik konzentrieren. Aus diesem Grund werde er künftig zwischen Hamburg und Berlin pendeln.

Wolf ist seit 2018 Bundesschatzmeister seiner Partei und gehört darüber hinaus zum Geschäftsführenden Bundesvorstand der Linken. Beide Posten wolle er behalten, erklärte der 63-Jährige und kündigte an, sich aktiv an der Erarbeitung eines Wahlprogramms für die 2021 anstehende Bundestagswahl beteiligen zu wollen. Auf die Frage, ob er selbst eine Kandidatur für den Bundestag anstrebt, antwortete Wolf mit "Nein".

Versierter Fachpolitiker

Der aus Offenbach am Main stammende Wolf ist seit 1991 Mitglied des Abgeordnetenhauses und gilt als versierter Fachpolitiker in den Bereichen Verkehr und Mieten. Nicht nur aus der eigenen Partei, selbst aus den Reihen der Opposition wurde der Abgang Wolfs bedauert - wenn auch mit Beigeschmack. Christian Gräff, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion und genau wie Wolf im ehemaligen Ostteil der Stadt beheimatet, erklärte auf Twitter: "Der letzte Realpolitiker verlässt die Fraktion. Bitter."

Unklar ist, wie die Linksfraktion den durch den Abgang von Wolf drohenden Verlust an Wirtschaftskompetenz kompensieren wird. Nachrückerin für Wolf ist Franziska Leschewitz. Die 30-Jährige ist seit 2018 Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung von Spandau und dort Sprecherin für die Themen Gesundheit, Umwelt und Integration. Leschewitz ist Pharmazeutisch-technische-Assistentin und hat Biologie studiert. Darüber, dass sie bald dem Abgeordnetenhaus angehören wird, habe sie Wolf noch im Vorjahr informiert, erklärte er.

Über ein mit Blick auf die Wirtschaftskompetenz nach seinem Abschied drohendes Vakuum innerhalb der Fraktion mache er sich keine Gedanken, erklärte Wolf weiter. "Wir sind mit Harald Gindra als wirtschaftspolitischem Sprecher und Michael Efler als Mitglied im Wirtschaftsausschuss ganz gut aufgestellt", sagte Wolf.

Mehr zum Thema Vor der Bundestagswahl Berliner Linke kämpft um Bundestagsliste

Er zeigte sich darüber hinaus davon überzeugt, dass die politische Auseinandersetzung um den unter seiner Mitwirkung mit auf den Weg gebrachten Mietendeckel auch nach dem 30. Januar weitergehen werde. "Da möchte ich mich einbringen", erklärte Wolf.