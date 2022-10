Abwahlantrag der Opposition Darum muss Franziska Giffey Senator Geisel öffentlich stützen

Das Berliner Abgeordnetenhaus wird sich am Donnerstag mit zwei Anträgen der Opposition über eine Missbilligung oder Entlassung von Bausenator Andreas Geisel (SPD) befassen. CDU, FDP und AfD sehen Geisel als mitverantwortlich für die höchstwahrscheinlich notwendige Wahlwiederholung und die vielen Pannen am Wahltag an. Geisel hatte als ehemaliger Innensenator die Rechtsaufsicht über die Wahl.

