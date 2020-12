Frau Landgraf, Sie sind hausärztliche Internistin und haben Ihre Praxis im Pflegeheim Agaplesion Bethanien Sophienhaus in Steglitz. Wie kam es, dass die erste Impfung gegen das Corona-Virus dort stattfand?

Die Gesundheitssenatorin kam auf mich zu, weil wir uns aus einer Arbeitsgruppe zum Thema Pflege 4.0 kennen. Ich habe dort mein Modell mit den digitalen Krankenakten vorgestellt, die ich verwende, und sie hat sich vor der Pandemie hier im Pflegeheim auch schon darüber informiert, wie die digitale Vernetzung mit den Pflegekräften funktioniert. Sie hat mich auch deshalb gefragt, weil sie wusste, dass wir keine Corona-Erkrankten hatten und haben - und dass wir das trotz des Turbotempos, das dazu notwendig war, innerhalb einer Woche hinbekommen. Und es hat alles super geklappt. Wir haben am Sonntag die ersten 50 Bewohner geimpft, die anderen sind am Montag dran.

War die Organisation schwierig? Gab es Widerstand von Bewohnern oder Angehörigen?

Bei drei Bewohnern waren die Angehörigen nicht einverstanden, eine Berufsbetreuerin war auf die Schnelle nicht zu erreichen und bei zwei Bewohnern kann wegen Kontraindikationen nicht geimpft werden. Es ist sehr schön, dass wir so eine hohe Impfbereitschaft haben im Haus. Impfen ist bei uns Alltag im Heim. Fast alle Bewohner sind gegen Grippe, Lungenentzündung und Keuchhusten geimpft, darauf achten wir genau. Die Neinsager kann man an einer Hand abzählen. Wenn die Patienten merken, wie überzeugt ich von der Impfung bin, haben sie den Mut, so einen neue Impfung auszuprobieren. Und dazu braucht man tatsächlich etwas Mut. Es gibt ja auch Stimmen, die daran zweifeln, dass man so alte Menschen noch impfen sollte. Aber es gibt viele Gründe für eine Impfung, auch mit 101. Der wichtigste ist: An Corona sollte niemand sterben. Denn diese Art des Sterbens sperrt Angehörige und selbst Pflegekräfte aus. Die Menschen sterben vollkommen verlassen, weil niemand zu ihnen darf. Natürlich muss jeder irgendwann sterben, aber das sollte liebevoll umsorgt geschehen. Bei uns übernachten die Angehörigen sonst in der letzten Zeit im Heim. Das ist jetzt natürlich auch nicht möglich.

Haben sie die 101-Jährige Gertrud Haase ausgesucht, die als allererste Berlinerin geimpft zu wurde?

Ja, sie ist so charmant und sie hat schon öfter Pressetermine mitgemacht. Sie ist die älteste Bewohnerin hier und dabei so jung geblieben. Ich weiß genau, dass ich sie mit so etwas nicht unter Druck setze, sondern dass es für sie ein positives Highlight ist.

Als sie wieder in ihrem Zimmer war, rief ihre Tochter aus Frankreich an, weil sie sie im Fernsehen gesehen hatte. Von da an schwebte sie auf Wolke sieben. Frau Haase lebt schon seit neun Jahren hier - und sie ist gar nicht älter geworden. Sie ist sogar wesentlich mobiler geworden, seit sie hier lebt. Wir betreiben ja viel Vorsorge. Aber das allerwichtigste ist, dass sie jetzt geimpft ist. Ich war doch sehr besorgt, dass bei uns Corona ausbricht. Dann hätten wir hier auch viele Tote gehabt. Ich bin so erleichtert.

Die 101-jährige Gertrud Haase (M) wird im Pflegeheim Agaplesion Bethanien Sophienhaus von Impfarzt Fatmir Dalladaku (r) gegen das... Foto: Kay Nietfeld/dpa

Während viele andere Berliner Pflegeheime von Corona-Infektionen betroffen sind, gab es bei Ihnen bislang noch keinen Fall. Was meinen Sie, woran das liegt?

Da war natürlich auch Glück im Spiel. Aber es hat auch mit unserer Arbeit hier zu tun. Unser Haus zeichnet sich durch multiprofessionelle Teamarbeit aus. Wir zwei Ärztinnen arbeiten ganz eng mit den Pflegekräften zusammen. Alle Konzepte besprechen wir gemeinsam. Es gibt hier sehr gutes Pflegepersonal und keine Leasingkräfte.

Wir haben alle Besucher angeschrieben und ihnen die nötigen Schutzmaßnahmen genau erklärt. Wir haben regelmäßig getestet und sehr darauf geachtet, dass alle immer FFP2-Masken tragen. Auch das Küchen- und Reinigungspersonal hält sich ganz genau an die Regeln. Wir Ärztinnen haben auch noch mehr auf die digitalen Kurvenvisiten gesetzt anstatt auf Besuche in den Zimmern, um die Bewohner nicht selbst anzustecken. So waren sie trotzdem so engmaschig betreut wie vorher, so dass wir schon kleinere Krankheiten schnell kurieren können und es den Bewohnern gut geht. In anderen Heimen sind oft 20 bis 30 Ärzte für alle Bewohner tätig.

Ich habe gerade eine Patientin in einem anderen Heim an Corona verloren. Es ist ein Heim, deren Leitung sich zwar für mein digitales Konzept interessiert hat, es aber noch nicht übernehmen konnte. So habe ich habe viel zu spät erfahren, dass sie Corona hat. Ich konnte wegen der Pandemie nicht zu ihr, habe aber mit ihrer Tochter telefoniert, die mir erzählte, dass sie beim Essen an ihrem 95. Geburtstag darüber klagte, ihr würde nichts schmecken.

Da bin ich hellhörig geworden und habe einen Test veranlasst. Sie wurde dann vollkommen isoliert, ihre Tochter durfte nur noch einmal zu ihr und Pflegekräfte gingen selten hinein. Ich wollte sicherstellen, dass sie per Infusion genügend Flüssigkeit bekam, aber ich weiß nicht ob das geklappt hat.

Ich musste meine Anweisungen per Fax schicken und immer, wenn ich angerufen habe, um nachzufragen, waren andere Pfleger am Telefon. Hier im Haus muss ich keine Pfleger anrufen und sie so von der Arbeit abhalten. Ich trage die Anweisungen in die digitale Krankenakte ein, die Pflegekräfte rufen das dann ab und notieren darin, was sie gemacht haben. Das ist alles digital im System.