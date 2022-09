Aktion von Oktober bis Dezember Verkauf von neuem 29-Euro-Abo für Berlin startet

Das 29-Euro-Ticket für Berlin ist da: Wie die Senatskanzlei am Montag mitteilte, ist die befristete Aktion für Nahverkehrsabonnements im Stadtgebiet gestartet. Abonnenten können für jeweils 29 Euro pro Monat von Oktober bis Dezember Bus und Bahn im Tarifbereich AB nutzen. Es ist das Nachfolgemodell des Neun-Euro-Tickets, dass von Juni bis Ende August galt.

Das Angebot ist Teil des Berliner Entlastungsgebiets in der Energiekrise und als Berliner Überbrückungslösung bis zum geplanten günstigen bundesweiten Ticket dienen, hieß es von der Senatskanzlei. Das Angebot wurde mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) vereinbart und wird vom Land Berlin finanziert.

Um das Entlastungsangebot zu nutzen, müssen Neukunden ein Abonnement Berlin AB mit reduziertem Preis abschließen. Neukunden können das Abo online bei der BVG oder bei der S-Bahn bestellen. Der VBB und die BVG informieren auf ihren Webseiten über die Details der Aktion. In die Aktion inbegriffen sind nach Angaben der BVG VBB-Umweltkarten, 10-Uhr-Karten, VBB-Firmentickets und das Abo Ausbildung.

„Beim Online-Abschluss des Abos zum Oktober berechtigt bereits die vorgezeigte Bestellbestätigung (Abo-Einstiegskarte) zusammen mit einem amtlichen Lichtbildausweis zur Fahrt mit Bahnen und Bussen in Berlin. Eine Chipkarte mit elektronischer Fahrtberechtigung ab November wird dann im Anschluss zugesandt“, hieß es in der Mitteilung der Senatskanzlei. Auch bei anderen Verkehrsunternehmen des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) sowie in den jeweiligen Verkaufsstellen und Kundenzentren könne das Abo abgeschlossen werden. Am Automaten gibt es das Angebot nicht.

Wer schon ein AB-Abo hat – in Form einer Umweltkarte, einer 10-Uhr-Karte, einem Firmenticket oder einem Abo Ausbildung – muss nichts tun. Die Abrechnung erfolgt laut Senatskanzlei wie schon beim bundesweiten Neun-Euro-Ticket automatisch per Abrechnung oder Gutschrift.

Der VBB weist darauf hin, dass es anders als beim Neun-Euro-Ticket jedoch keine einzeln verkäuflichen Monatskarten zum Preis von 29 Euro gibt. „Die 29-Euro-Abo-Aktion beinhaltet kein neues Tarifprodukt. Es handelt sich um eine befristete Reduzierung des Preises bestehender Abonnement-Produkte für den Tarifteilbereich Berlin AB.“

Kunden schließen laut Senatskanzlei zunächst ein Abonnement mit einer Vertragslaufzeit von mindestens 12 Monaten ab. Der Einstieg kann den Angaben zufolge zu jedem Monat von Oktober bis Dezember erfolgen. „Es bestehen angepasste Kündigungsmöglichkeiten ohne Nachteile für den Kunden zum Ende des Aktionszeitraums am 31. Dezember 2022“. Abos, die nicht gekündigt werden, laufen ab Januar 2023 zum geltenden VBB-Tarif weiter.

Das Abo gilt nicht für den Tarifbereich C. Nicht mit eingeschlossen in die Aktion sind laut Senatskanzlei Abos, die über den AB-Bereich hinausgehen, etwa die VBB-Abos 65plus, Azubi oder Berlin-ABC-Abos. Auch für in Berlin gültige Semesterticket gilt die Aktion nicht. Studierendenvertreter hatten zuletzt kritisiert, dass der Preis des Semestertickets gleich bleibt und Vergünstigungen gefordert.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) teilte mit: „Berlin liefert und zeigt, wie eine konkrete Entlastung für die Berlinerinnen und Berliner, mehr Klimaschutz, aber auch moderne Mobilität und Teilhabe zusammengebracht werden können. Das 29-Euro-Ticket ist ein Teil unseres umfassenden Berliner Entlastungspakets, das wir nun zügig Schritt für Schritt umsetzen.“

Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) teilte mit, Hunderttausende Menschen würden von dem dreimonatigen Angebot profitieren. „Wir werden jetzt intensiv daran arbeiten, dass lückenlos ab Januar ein bundesweites Nahverkehrsticket kommt. Mit einem dauerhaft attraktiven Nahverkehrsticket können wir dann auch verkehrspolitische Effekte für die Mobilitätswende erzielen.“

