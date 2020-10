Bei strömendem Regen hat am Montag das Zentrum für Politische Schönheit (ZPS) seine neue Aktion vor dem Kanzleramt in Berlin-Mitte enthüllt. Dort steht seit dem Montagmgen eine Art Abgabebox, in der "entwendete Waffen" zurückgegeben werden können.

Hintergrund der Kampagne ist, dass im Arsenal der Bundeswehr verschiedene Gewehre und Munition zu fehlen scheinen. Unter anderem listet die Website www.unsere-waffen.de, die das ZPS ebenfalls am Montagmorgen freischaltete, 60 Kilo vermissten Sprengstoff und rund 100 nicht auffindbare Schuss- und Sprengwaffen auf.

Das Zentrum für Politische Schönheit deklariert die fehlenden Waffen als "von mutmaßlichen Extremisten entwendet". Menschen, die Hinweise zum Diebstahl von Pistolen, Gewehren oder anderem Geschütz haben, können über die Homepage zur Aktion eine Meldung abgeben.

"Staatsgefährdende Netzwerke innerhalb der Bundeswehr" müssten aufgedeckt machen, heißt es auf der Website. "Deine Beobachtungen können im Kampf gegen den inneren Feind ausschlaggebend sein. Schaue nicht tatenlos zu, wie der Ruf der Bundeswehr beschmutzt wird."

Bitte hier einwerfen: Waffen sollen ihren Weg in die Box finden. Foto: Julius Betschka

Zum Start der Kampagne versammelten sich eine Reihe von Journalisten vor dem Kanzleramt. Sprecher oder andere Aktivisten vom Zentrum für Politische Schönheit waren nicht vor Ort.

Das für umstrittene Aktionen bekannte ZPS stand zuletzt im Januar für das Aufstellen einer Säule vor dem Reichstag in der Kritik. Es hatte behauptet, die Stele enthalte Asche von Opfern der Massenmorde der Nazis.

Massive Kritik nach Holocaust-Aktion

Mit Asche von Opfern des Holocaust sollte man keine Kunst und Politik machen, kritisierten jüdische Aktivisten. Auch der Zentralrat der Juden und die Bundesregierung nannten die Säule „pietätlos und geschichtsvergessen.“

Das Künstlerkollektiv entschuldigte sich im Anschluss für die provokante Aktion. „Wir haben Fehler gemacht“, hieß es in einer Stellungnahme.

Das ZPS habe die Asche nach eigenen Angaben entfernt und der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland übergeben. Diese habe sie auf einem jüdischen Friedhof beigesetzt, wie die Rabbinerkonferenz bestätigte.