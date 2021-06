Klima- und Umweltaktivisten haben zwei Abschnitte der Autobahn 100 in Berlin besetzt – in Treptow und Neukölln. Die Berliner Polizei ist mit mehreren hundert Beamten im Einsatz und nimmt die Personalien aller Aktivisten auf. Nur wenige haben die beiden Orte des Protests von alleine verlassen.

In Treptow, in der Sandgrube parallel zu den Ringbahngleisen unweit des Treptower Parks, beteiligten sich etwa 250 Menschen, in Neukölln 80. Auf der Baustelle in Treptow machte der Chef der Autobahndirektion, Ronald Normann, als Hausherr den etwa 250 Aktivsten das Angebot, auf eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs zu verzichten, wenn sie friedlich die Baustelle verlassen. Die Aktivisten forderten jedoch, dass die Polizei zudem auf eine Personalienfeststellung verzichtet, was jedoch rechtlich unmöglich sei, wie ein Polizeisprecher sagte.

Gegen 13 Uhr war die Situation festgefahren, die Besetzer formierten sich zu einem Block und stürmten auf die Polizeiabsperrung zu. Den Beamten gelang es mit Androhung des Schlagstocks, die Menge zu stoppen. Am Nachmittag forderte die Polizei Verstärkung an, um die Menschen einzeln vom Gelände zu holen.

Gegen 15 Uhr entschied sich die Polizei doch anders, und ließ den größten Teil der 250 Menschen ohne Personalienfeststellung vom Gelände, allerdings wurden sie dabei "abgefilmt", wie eine Sprecherin von "Sand im Getriebe" sagte. Lou Winters sprach von "polizeilicher Willkür".

Auf dem anderen Bauabschnitt in Neukölln hatten früh um 5 Uhr 80 Menschen das Baugelände in der Nähe der Grenzallee besetzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. „Sie haben versucht, in einen Fahrbahntunnel einzudringen. Das konnte verhindert werden“.

Die Protestler seien vorläufig festgenommen worden. Gegen alle werde nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. Ihre Personalien werden aufgenommen, was Stunden dauerte. Unter den vorläufig festgenommenen Personen waren 13 Journalisten. Diese warfen später der Polizei vor, die Pressefreiheit zu missachten.

Die Polizei konterte, die Fotografen seien nicht als Medienvertreter zu erkennen gewesen.

Der Linken-Abgeordnete Michael Efler, der vor Ort ist, sagte, dass eine Handvoll Demonstranten nach Personalienfeststellung freiwillig gegangen sei. Etwa 80 Personen seien noch auf der Autobahnbaustelle. Die Polizei spreche vereinzelt Menschen an und fordere sie auf zu gehen.

Aktivisten des Bündnisses Robin Wood teilten am Samstagmorgen mit, man demonstriere mit der Aktion zusammen mit Aktivisten der Organisationen Ende Gelände, Fridays for Future und Sand im Getriebe gegen den geplanten Ausbau der Autobahn.

Auf Twitter kursierten Bilder der Protestaktion, auf denen Demonstrierende in weißen Schutzanzügen und Polizeibeamte zu sehen sind.

Aktivisten blockieren am Samstagmorgen die A100-Baustelle in Berlin. Foto: IMAGO / Nicolaj Zownir

Protestaktion auf der A100-Baustelle. Foto: Jörn Hasselmann

Die Aktivisten fordern ein bundesweites Moratorium für den Ausbau von Autobahnen und mehr Geld für Bus, Bahn und Fahrradwege. Katalin Gennburg, Stadtentwicklungspolitikerin der Linken, ist auf der Baustelle, um die Demonstranten zu unterstützen. Sie sagt, dass der Rückbau der A100 nach der Abgeordnetenhauswahl im September politisch durchgesetzt werden müsse. "Hier könnten 8000 Wohnungen gebaut werden" sagte die Treptower Abgeordnete.

Auf Twitter berichtete der Pressefotograf Christian Mang, es sei bei der Aktion an der Sonnenallee zu vorläufigen Festnahmen von Journalisten und weiträumigen Platzweisen gekommen. Auch der Tagesspiegel-Reporter berichtet, dass Journalisten nicht auf die Baustelle gelassen werden.

Lou Winters, die Sprecherin von Sand im Getriebe, warf der Polizei Missachtung der Pressefreiheit vor. "Die Polizei lässt uns nicht mit der Presse sprechen", sagte sie.

Gewerkschaftsvertreter Jörg Reichel schrieb, bei den Protesten an der Sonnenallee am Morgen habe es eine "massive Behinderung von Pressearbeit" gegeben. Zwölf Journalisten seien vorläufig festgenommen und ihre Daten durch die Polizei aufgenommen worden. "Zur Zeit ist keine Pressearbeit vor Ort mehr möglich."

Die Polizei teilte dazu mit, die Journalisten seien nicht als Pressevertreter zu erkennen gewesen. Sie seien bei der Aktion dabei gewesen, kontrolliert worden, ihre Personalien seien aufgenommen worden und sie seien kurzzeitig ihrer Freiheit beschränkt worden. Es seien außerdem Anzeigen wegen Hausfriedensbruch erstattet worden.

Fotos, die "Ende Gelände" am Morgen auf Twitter teilte, zeigen jedoch, wie Polizisten zwei Männer abführen, die gut sichtbar Kameras bei sich tragen. Beide arbeiten als Fotografen für Presseagenturen.

Am Mittag war die Besetzung an der Sonnenallee so gut wie beendet. Viele Aktivisten haben das Gelände nach Platzverweisen verlassen.

Die Protestaktion soll Teil eines bundesweiten Aktionswochenendes sein. Unter dem Motto „Mobilitätswende Jetzt“ sollen an diesem Wochenende weitere Protestaktionen in ganz Deutschland stattfinden. Die Aktivisten fordern ein bundesweites Moratorium für den Ausbau von Autobahnen und mehr Geld für Bus, Bahn und Fahrradwege. (mit dpa)