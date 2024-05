Akute Lebensgefahr für „Wolli“ Ärzte beenden medizinische Begleitung für Berliner Hungerstreikenden

Für den Klimaaktivisten und Hungerstreikenden Wolfgang Metzeler-Kick besteht eine akute Lebensgefahr. Das gab die Kampagne „Hungern bis ihr ehrlich seid“ bekannt. Das Ärzteteam habe daher die Verantwortung für die medizinische Begleitung abgegeben.

Wolfgang Metzeler-Kick, genannt „Wolli“, befindet sich nach eigenen Angaben seit 83 Tagen im Hungerstreik. Er hatte den radikalen Protest zunächst alleine begonnen. Ihm schlossen sich weitere Mitstreiter an. Zuletzt hatte Aktivist Tin den Hungerstreik aber beendet.

Das begleitende Ärzteteam bewertet die Gesundheitssituation von „Wolli“ als sehr kritisch. Seit einigen Tagen nehme er keinen Saft und somit keine Kohlenhydrate mehr zu sich. „Die gesundheitliche Lage hat sich seit gestern leider deutlich zugespitzt“, sagte Susanne Koch vom medizinischen Support-Team in einer Videoerklärung auf X. Das Team könne „keine weitere Verantwortung“ übernehmen. Es könne jeden Tag zu einem Kollaps kommen.

In einem Camp am Wirtschaftsministerium sind seit Wochen mehrere Männer im Hungerstreik. Ihr Ziel ist, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu einer Regierungserklärung zu den Gefahren des Klimawandels zu zwingen und eine radikale Senkung der Treibhausgase zu bewirken.

Wolfgang Metzeler-Kick sei trotz seiner lebensbedrohlichen Lage „fest entschlossen, seinen Hungerstreik weiter fortzusetzen, bis der Bundeskanzler Olaf Scholz eine Regierungserklärung über die Klimakatastrophe abgibt“, hieß es weiter. Aktuell sei er zwar ansprechbar, aber körperlich sehr schwach.

„Ich möchte nicht sterben. Aber ich bin bereit, mein Leben in die Waagschale zu werfen, damit die Bevölkerung die Wahrheit über die Dramatik der Klimakatastrophe erfährt“, zitierte die Kampagne den Ingenieur noch in der vergangenen Woche – „ob durch meinen Tod oder durch eine Regierungserklärung des Kanzlers, das lege ich in die Hände von Olaf Scholz.“