Aller guten Dinge sind drei Christian und Bettina Wulff haben zum dritten Mal geheiratet – einander

Ja! Vielleicht! Ja! Nein! Ja? Christian Wulff (63), der zwischen 2010 und 2012 als jüngster Bundespräsident mit der kürzesten Amtszeit im Schloss Bellevue residierte, soll wieder geheiratet haben. Das ist so schon eine Nachricht, möchte man meinen. Die vorläufige Pointe ist aber noch besser: Bei der Glücklichen handelt es sich um Ex-Frau Bettina Wulff (49).

Sie sind verwirrt? Also noch mal: Christian Wulff und Bettina Wulff haben zum dritten Mal geheiratet – einander. Das berichtete zumindest RTL Anfang der Woche. Die standesamtliche Hochzeit soll bereits am vergangenen Sonnabend in den Herrenhäuser Gärten in Hannover im kleinen Kreis stattgefunden haben.

Wenn schon ein Politiker, warum dann nicht einer von den Grünen oder der SPD? Bettina Wulff in ihrer Autobiografie „Jenseits des Protokolls“

Für Christian Wulff ist es die vierte Hochzeit: Vor Bettina war er 18 Jahre mit Christiane Wulff, geborenen Vogt, verheiratet. Für Bettina ließ er die Ehe 2008 scheiden. Kennengelernt habe man sich während einer Dienstreise. In ihrer Autobiografie „Jenseits des Protokolls“ beschrieb Bettina, dass die Annäherungsversuche von Christian über SMS erfolgten und sie zunächst Bedenken hatte. Einerseits, weil er verheiratet war und ein Kind hatte, andererseits, weil es sich um einen konservativen Politiker handelte: „Wenn schon ein Politiker, warum dann nicht einer von den Grünen oder der SPD? Aber der, der passt doch gar nicht in dein Leben“, dachte sie.

Aller Zweifel zum Trotz, die Hochzeit erfolgte 2008. Der Rest ist bekannt und Geschichte: Christian wurde Bundespräsident und trat dann, als Folge der sogenannten Wulff-Affäre, zurück. Auch die Beziehung soll unter dem öffentlichen Druck gelitten haben und endete 2013. Zunächst. Bis 2014 war Bettina mit dem Münchner Sportunternehmer Stefan Schaffelhuber liiert.

Es folgte Annäherung Nummer zwei, zwischen Christian und Bettina, die mit einer kirchlichen Trauung im Oktober 2015 besiegelt wurde. Oder auch nicht; Bettina verliebte sich in einen Musiklehrer namens Jan-Henrik Behnken. Auch über diese Beziehung schrieb Bettina, und zwar in ihrem Buch „Anders als gedacht. Ich lerne, was wirklich zählt“: „Liebe ist, wenn zwei Seelen einander so nah kommen können, dass sie sich wirklich wie eins fühlen ...“.

Da passte Christian wohl nicht dazwischen: Im Januar 2020 ließen sich Wulff und Wulff scheiden. Doch die Beziehung mit Behnken sollte nicht lange halten, um genau zu sein nur bis zum Oktober 2020. Damit sind wir bei Annäherung Nummer drei und, zwei Jahre später, bei Hochzeit Nummer drei. Man ist geneigt zu sagen: „Aller guten Dinge sind drei“, das würde dann aber auch für die dritte Scheidung gelten. Deshalb bleibt es bei einem schlichten: „Viel Erfolg, Frau und Herr Wulff!“

