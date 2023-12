An der Flucht gehindert Fahrzeugbesitzer sieht Autodieb in Berlin-Lichtenberg und übergibt ihn der Polizei

Die Berliner Polizei hat am Freitagabend in Neu-Hohenschönhausen einen mutmaßlichen Autodieb festgenommen. Das gab die Behörde am Samstagvormittag bekannt. Den Angaben zufolge hatten der Wageninhaber und zwei weitere Zeugen den Dieb zuvor an der Flucht gehindert und anschließend die Polizei alarmiert.

Der 36-jährige Besitzer des Autos, ein Mazda, soll den bisherigen Erkenntnissen zufolge gemeinsam mit zwei Männern in einem anderen Auto am Breiten Luch in Lichtenberg unterwegs gewesen sein. Dort sei den Männern der Mazda entgegengekommen, den sie kurz zuvor an der Ecke am Breiten Luch / Rotkamp geparkt hatten.

Die Männer sollen anschließend gewendet haben und dem offensichtlich gestohlenen Auto gefolgt sein. Der Tatverdächtige habe den Mazda kurz darauf auf einem Parkplatz in der Wartenberger Straße abgestellt. Als er den Wagen verließ, seien die Männer auf den 39-Jährigen zugegangen und brachten ihn zu Boden, weil er davonrennen wollte.

Die Männer alarmierten die Polizei. Weil der Mann beim Sturz eine Kopfverletzung erlitt, kam er in ein Krankenhaus. Später wurde er der Kriminalpolizei übergeben. Die Ermittlungen dauern an.