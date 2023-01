Angriffsversuche über E-Mail-Daten Webseite von Lotto Berlin vom Netz genommen

Die Webseite von Lotto Berlin ist nach einer Störaktion vorerst nicht mehr zugänglich. Aufgrund auffälliger Zugriffsversuche an Silvester und am Neujahrstag sah sich das Unternehmen gezwungen, die Webseite offline zu stellen, wie Pressesprecher Thomas Dumke am Montag erklärte. Seit den Weihnachtsfeiertagen seien immer wieder „auffällige Versuche“ festgestellt worden.

Neben der Webseite von Lotto Berlin sind laut Dumke auch die Webauftritte in Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein betroffen. Mit E-Mail-Adressen und mehrmaligen Versuchen von Passwörtern sei versucht worden, sich Zugang zu personenbezogenen Daten zu verschaffen, erklärte Dumke. Daher wurde die Seite „zum Schutz der Spieler und ihrer Daten“ vom Netz genommen.

Lotto Berlin werde schnellstmöglich nach einer Lösung suchen, sagte der Sprecher. Die Seite sollte spätestens am Montagabend wieder online gehen. (dpa)

