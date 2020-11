Gesundheitsministerin berichtet über Corona-Lage in Brandenburg

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) stellt angesichts steigender Zahlen der Corona-Infektionen am heutigen Donnerstag (10.00 Uhr) die Situation im Land dar. Sie berichtet den Fachpolitikern des Gesundheitsausschusses des Landtags in einer Sondersitzung. Seit Montag sind Gaststätten, Kinos, Theater, Museen und Fitnessstudios geschlossen, Hotels und Pensionen sind für Touristen tabu. Die Maskenpflicht gilt auch im Unterricht für die Oberstufe in Gymnasien und Oberstufenzentren. Die Zahl neuer Infektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche war am Mittwoch landesweit auf über 86 gestiegen. Der Ausschuss tagt per Videokonferenz. Eine Sondersitzung am Dienstag war ausgefallen. Am Donnerstag beginnen auch verschärfte Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. (dpa)