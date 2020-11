Wer sich in Berlin und Brandenburg jetzt gegen Grippe impfen lassen möchte, muss derzeit mit langen Wartezeiten rechnen. Wie eine Tagesspiegel-Anfrage bei Praxen und Ärzteverbänden ergab, ist derzeit in vielen Praxen nicht mehr ausreichend Impfstoff vorhanden.

Berliner und Brandenburger müssen mit Wartezeiten von mehreren Wochen rechnen, in vielen Praxen sind jetzt Wartelisten angelegt. Anders als in Vorjahren gebe es in diesem Jahr keine Spur von Impfmüdigkeit, heißt es etwa aus der Meoclinic in Mitte: "Wir können aktuell keine Soforttermine für Grippeschutzimpfungen vereinbaren." Man hoffe auf Lieferungen Ende des Monats.

"Wir haben jetzt schon die Anzahl der Dosen geimpft, die wir sonst insgesamt bis zum nächsten Frühjahr verabreicht hätten", sagt Hartmut Kuske, stellvertretender Vorsitzender des Hausärzteverbandes Berlin-Brandenburg. Allein in seiner Praxis wurde bereits 2750 mal gepiekst, sonst wären es 1500 Grippeschutzimpfungen gewesen.

"Und es kommen zudem Patienten mit Corona-Symptomen, ohne Symptome, mit Schnupfen, ohne Schnupfen, weil sie Angst haben, schon an Corona erkrankt zu sein" - und die Praxen könnten auch diese enorme Nachfrage kaum bewältigen.

Apotheken können keine Impfdosen mehr liefern

Die Ärzte bestellen wegen der großen Nachfrage teils sogar in mehrere Apotheken parallel. Aber selbst Großpackungen, die Privat- oder Kassenpatienten bereit sind, zu zahlen, gebe es nicht mehr vorrätig.

Die Kassenärztliche Vereinigung weist dringend darauf hin, dass auch das Robert-Koch-Institut empfehle, dass sich in diesem Corona-Jahr nur Menschen über 60 Jahre, chronisch Kranke, Schwangere, Vorerkrankte mit Immunschwächeleiden, medizinisches Personal sowie Menschen mit viel Publikumsverkehr gegen Grippe impfen lassen sollen. Zudem Personen, die mit Wildvögeln und Geflügel in Kontakt kommen.

Wegen Corona von Impfmüdigkeit keine Spur mehr

Doch die Lage in den Hausarztpraxen ist eine andere. Anders als in den Vorjahren wollen sich weit mehr Erwachsene und Kinder jetzt vorsorglich impfen lassen - um zumindest einer typischen Herbst- und Winterkrankheit aus dem Wege gehen zu können und das Immunsystem nicht damit zu belasten. Man kann nämlich parallel an Grippe und Covid-19 erkranken, sagt der stellvertretend Hausärzteverbandspräsident Hartmut Kuske aus Schönow/Bernau.

Auch in Kuskes Praxis ist extrem viel zu tun. Es gehen aus Angst vor Corona zunehmend Patienten mit geringsten Anzeichen von Erkältungskrankheiten zum Arzt, oder hoffen auf einen Corona-Test mit Abstrichen, so dass die Hausärzte den Ansturm nur schwer bewältigen können.

Zudem sind auch betriebsärztliche Grippeschutzimpfungen in Berlin schon mit der Begründung abgesagt worden, "da aktuell in Deutschland nicht genug Impfstoff zur Verfügung steht". Dies sei in ganz Deutschland der Fall, weil nach Empfehlungen der Ständigen Impfkommision zunächst Alte und Vorerkrankte geimpft werden sollen.