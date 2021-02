In der zweiten Welle der Corona-Pandemie haben sich offenbar in Berlin-Mitte deutlich mehr Menschen mit dem Virus infiziert als bisher offiziell getestet und registriert. Das geht aus einer Studie des Robert-Koch-Instituts (RKI) und des Bezirksamtes Mitte hervor, deren Ergebnisse am Mittwoch veröffentlicht wurden.

Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) und das bundesweit für die Analyse von Seuchen zuständige Robert-Koch-Institut (RKI) luden für zur Vorstellung der Antikörper-Studie ein – via Online-Pressekonferenz, versteht sich.

Demnach gab es in dem Bezirk 2,2 mal mehr Covid-Fälle als bisher bekannt. Die Daten beziehen sich vor allem auf die zweite Novemberhälfte 2020. Damals waren fast 2300 Bewohner des Bezirks von Fachleuten untersucht worden.

Nur etwa ein Prozent der Probanden war damals akut mit Sars-Cov-2 infiziert, aber 4,4 Prozent der Untersuchten hatten Antikörper gegen das Coronavirus, die auf eine frühere Infektion hinweisen.



Bei den Studienteilnehmern handelte es sich um vorab zufällig ausgewählte Bewohner, allerdings sagte eine Studien-Mitarbeiterin: Die Stichprobe sei für den Bezirk repräsentativ. Mitte gehört seit Beginn der Pandemie zu den Bezirk mit den meisten erfassten Corona-Fällen in Berlin.

Das RKI hatte vier besonders stark von der Pandemie betroffene Regionen betrachtet und dort jeweils etwa 2000 Einwohner untersucht. Neben Berlin-Mitte sind dies Kupferzell in Baden-Württemberg sowie Bad Feilnbach und Straubing in Bayern.

Aus zwei Orten sind die Ergebnisse bereits auf der RKI-Webseite veröffentlicht: In Bad Feilnbach wurden 2,6-mal mehr Infektionen nachgewiesen als zuvor registriert, in Kupferzell sogar 3,9 mal mehr.

Weil bei nachweislich mit Corona infizierten Menschen allerdings häufig gar keine Antikörper (mehr) nachweisbar sind, liegt der tatsächliche Anteil der Menschen, die bereits mit Sars-Cov-2 infiziert waren, wohl noch höher.

Wieler machte jedoch mit Blick auf die mögliche Immunität nach durchstandener Infektion insofern wenig Hoffnung: „Wir wissen, dass die verschiedenen Coronaviren insgesamt keine hohe Immunität hinterlassen.“

Sie gäbe es nur bei 13 bis 18 Prozent der Infizierten. Zur Verbreitung der Mutationen, also der britischen, brasilianischen und südafrikanischen Virusvariante, trifft die Studie keine Aussagen. Hannes Heine