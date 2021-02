Die vor großem Publikum aufgestellte Behauptung, der Umgang mit Clan-Kriminellen ähnele der Judenverfolgung, hat der Bürgermeister von Berlin-Neukölln scharf kritisiert. "Wenn ich über Clankriminalität spreche, dann spreche ich von Tätern ohne jeden Respekt vor unserem demokratischen Rechtsstaat", sagte Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) dem Tagesspiegel.

"Ich spreche von Menschen, die familiäre Strukturen als Schutzschild dafür nutzen, um weiter schwerkriminellen Geschäften nachzugehen. Das auszusprechen mag manchen Herren nicht gefallen - und es zeigt, dass wir einen wunden Punkt getroffen haben."

In der Diskussion der Audio-App "Clubhouse" in der Nacht zu Donnerstag hatte die Kabarettistin Idil Baydar dem bekanntesten Mann der aus Neukölln stammenden Großfamilie Abou-Chaker zugestimmt. Arafat Abou-Chaker pöbelte dabei Journalisten an, die der Talkrunde zugeschaltet waren. Ein Teilnehmer sagte zum Umgang mit mutmaßlichen Clan-Kriminellen: "Das erinnert mich ganz stark an, wie heißt das noch mal, Zweite-Weltkrieg-Geschichte, hier, wo sie auf die Juden geritten sind." Dem stimmte Abou-Chaker zu, daraufhin Baydar: "Das ist die gleiche Story!"

Die auch als Moderatorin gebuchte Berlinerin behauptete auch, die Polizei speise "Clancomputer mit allen Namen, die irgendwie arabisch klingen", was der Behörde mehr "Geld" brächte.

Später gab Abou-Chaker allerlei Verschwörungsideologisches von sich: "Kein Journalismus besitzt die Eier, um die Wahrheit zu sagen. Weil keiner will sich mit dem Axel-Springer-Verlag anlegen." Auch dazu Baydar: "Da hast du recht." Und: "Die ganzen von der Springer-Presse, dieses Konzept ist das, von dem wir hier die ganze Zeit reden. Dämonisieren, zum Satan machen". Dies geschehe "auf dem Rücken von unseren Leuten".

Hikel warnte davor, "frontal die unabhängige Presse" anzugreifen. Und: "Wer auf den Zug von Antisemiten und Verschwörungstheoretikern aufspringt, fährt ins Verderben - übrigens ganz unabhängig davon, wie der Nachname lautet."

Später distanzierte sich Baydar via Twitter

Nach öffentlichen Vorwürfen distanzierte sich Baydar via Twitter, sie habe die Clan-Debatte und die Shoa nicht vergleichen wollen: "Wenn der Eindruck entstanden ist, bedauere ich das sehr."

Kabarettistin Idil Baydar bei einer Kundgebung gegen Rechtsruck 2018. Nun entschuldigte sie sich für eine Debatte über Clans und... Christoph Soeder/dpa

In Berlin moderierte Baydar für die Grünen und trat bei der Linkspartei auf. Der gegen seinen Willen gemeinhin als "Clan-Chef" bezeichnete Abou-Chaker war 2019 wegen Körperverletzung und Bedrohung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Derzeit wird vor dem Berliner Landgericht gegen ihn und drei seiner Brüder verhandelt – unter anderem wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Nötigung zum Nachteil des Rappers Bushido. Abou-Chaker bestreitet die Vorwürfe.

[Organisierte Brutalität: Warum in Berlins Clan-Milieu öfter Schüsse fallen als bei anderen Kriminellen – weiterlesen bei Tagesspiegel Plus]

Zudem wurde am Donnerstag bekannt, dass sich ein Mann aus dem berüchtigten Remmo-Clan mit einem Holocaust-Vergleich gegen Neuköllns Jugendstadtrat Falko Liecke (CDU) wendete: "Die uns heute verfolgen, sind die Nachkommen, die damals unsere jüdischen Mitbürger verfolgt und vernichtet haben!" In dem sozialen Netzwerk Instagram veröffentlichte der Remmo-Angehörige zudem ein Foto des NS-Vernichtungslagers Auschwitz und schrieb: „Es fing nicht mit Gaskammern an. Es fing an mit einer Politik, die von wir gegen die sprach."

Liecke schlug vor, die Remmo-Villa umzuwidmen

Hikel sagte dazu: "Wer einen gewählten Stadtrat mit Auschwitz in Verbindung bringt, verlässt jeden demokratischen Diskurs und stellt sich nur weiter ins Abseits." Anlass des Remmo-Posts ist ein Vorschlag Lieckes, die Villa der Neuköllner Großfamilie umzuwidmen: Die Remmos sollten raus, eine Sozialeinrichtung rein. Der Staat hatte das Haus eingezogen, weil es offenbar mit Beutegeld von einem erwerbslosen Sohn des Clans erworben worden war. Die Villa gehört zu jenen 77 Immobilien im Wert von mehr als neun Millionen Euro, die 2018 bei Geldwäsche-Ermittlungen beschlagnahmt wurden. Angehörige der Remmos wurden wegen diverser Taten verurteilt.

Der Deutsche Journalisten-Verband hatte insbesondere die Diskussion mit Kabarettistin Baydar und Abou-Chaker kritisiert: Wenn gegen Journalisten gehetzt, Verschwörungserzählungen verbreitet und der Holocaust verharmlost werde, müsse man womöglich prüfen, ob Straftaten vorliegen.