Der gesperrte Teil der Friedrichstraße zu einer reinen Fußgängerzone umgestaltet werden. Der Radverkehr, der bislang auf einem vier Meter breiten Radweg durch die Einkaufsstraße verläuft, soll stattdessen durch die parallel verlaufende Charlottenstraße geführt werden. Diese soll dafür zur Fahrradstraße werden.

Entsprechende Pläne soll Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) bei einem Treffen mit Vertretern des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI), der Galeries Lafayette, dem Handelsverband Berlin-Brandenburg, der Industrie- und Handelskammer und der AG City nach Tagesspiegel-Informationen geäußert haben. Zunächst hatte die „Berliner Morgenpost“ berichtet.

Dass es zu einer Umgestaltung des gesperrten Abschnitts zwischen Französischer Straße und Leipziger Straße zugunsten der Fußgänger kommen würde, hatte sich bereits angedeutet. Der Bereich brauche „deutliche Veränderungen und Verbesserungen“, hatte Jarasch am Mittwoch im Mobilitätsausschuss des Abgeordnetenhauses erklärt.

„Eine Flaniermeile bedeutet, dass Fußgängerinnen und Fußgänger Vorrang haben müssen“, sagte sie. In der aktuellen Situation sei dies nicht gewährleistet.

Dass nun der Radverkehr durch die Charlottenstraße geführt werden soll, entspricht den Plänen des neuen Radvorrangnetzes des Landes. Auch dort ist die Straße anders als die Friedrichstraße als Hauptroute für den Radverkehr genannt. Da sie im Nebennetz der Berliner Straßen liegt, bedeutet dies gleichsam, dass dort eine Fahrradstraße entstehen soll.

Changing Cities: Verschwinden des Radwegs „bedauerlich“

Jarasch hatte in dieser Woche angekündigt, am kommenden Montag, den 2. Mai, eine Bilanz des umstrittenen Verkehrsversuchs und ihr Konzept zur Umgestaltung der Friedrichstraße vorzustellen. Dabei sollten auch die parallel verlaufenden Straßen einbezogen werden, erklärte sie.

Dass der als sogenannte "Safetylane" konzipierte Radweg, auf dem im Notfall auch Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Polizei fahren können, nun verschwindet, sei "bedauerlich", erklärte Stefan Lehmkühler, Aktivist bei Changing Cities und Erfinder der autofreien Friedrichstraße. "Die Safetylane ist erfolgreich, die Querungsmöglichkeit hat dadurch zugenommen." Auch sei es nicht zu Unfällen gekommen.

Dennoch freue ihn, dass nun "endlich auch die Neugestaltung angegangen wird", sagte Lehmkühler. Er forderte, dass in der Einkaufsstraße dazu begrünt wird. "Das größte Problem ist, dass in der Friedrichstraße die Bäume fehlen, da muss etwas passieren."

In Anbetracht der Klimakrise sei "völlig klar, dass wir unsere Städte deutlich grüner machen müssen", so Lehmkühler. Dass das neue Konzept über die Friedrichstraße hinausgehe, begrüße er. Lehmkühler kündigte an, dass auch Changing Cities nun an einem erweiterten Konzept für diesen Teil der historischen Mitte arbeiten werde.

Handelsverband begrüßt neue Pläne

Zufrieden über das geplante Verschwinden des Radwegs aus der Friedrichstraße äußerte sich der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg Nils Busch-Petersen. "Wir haben vor dem Verkehrsversuch rechtzeitig auf die Probleme hingewiesen. Dazu gehörte, dass es unsinnig ist, die Fußgängerzone dadurch zu konterkarieren, dass man eine Fahrradschneise durchlegt." Verkehrssenatorin Jarasch unternehme "eine große Leistung", mit der "unglücklichen Hinterlassenschaft" ihrer Amtsvorgängerin Regine Günther (Grüne) umzugehen.

Nun brauche es jedoch ein größeres Konzept, so Busch-Petersen: "Wir müssen diesen ganzen Teil der Mitte unter Berücksichtigung der Interessen aller Verkehrsteilnehmer und Anlieger weiterentwickeln. Es ist sicherlich nicht zielführend, dass man die Straße zur Fahrradstraße macht, über die alle Parkhäuser zu erreichen sind", sagte er.

FDP befürchtet „Verkehrschaos“ in der Charlottenstraße

"Das Experiment ,Flaniermeile Friedrichstraße´ ist gescheitert", konstatierte FDP-Verkehrspolitiker Felix Reifschneider. Auch die neuen Vorschläge ließen nichts Gutes erahnen. "Den Fahrradverkehr allein durch die Charlottenstraße zu lenken, macht es dem Autoverkehr noch schwieriger, durch Mitte zu kommen. So werden ein enormes Verkehrschaos und eine hohe Belastung für die Menschen, den Handel und die Gastronomie vor Ort bewusst in Kauf genommen."

Geprüft werden solle stattdessen, ob in Charlotten- und Glinkastraße gegenläufige Einbahnstraßen eingeführt werden können. Zudem müsse die Durchfahrt an der Britischen Botschaft in der Wilhelmstraße geöffnet werden. "So kann der Verkehrsfluss durch Berlins Mitte für unterschiedliche Anforderungen gut gesteuert werden", sagte Reifschneider.