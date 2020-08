Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller, hat seine Kandidatur in Charlottenburg-Wilmersdorf angekündigt. Müller hat sich in einem Kandidatenbrief per Mail an die Mitglieder des SPD-Kreisverbandes Charlottenburg-Wilmersdorf gewandt.

In seiner Erklärung, die dem Tagesspiegel vorliegt, schreibt Müller, dass man „mit dem stärksten Team auf allen Ebenen um jede Stimme“ werben müsse, damit die SDP auf Bezirks- und Landesebene die führende Kraft bleibe „und dass wir auf Bundesebene endlich wieder eine Regierung anführen“.

Er bedankt sich bei seinen Parteifreunden für die Unterstützung im Senat. „Mein großer Wunsch ist, dass wir dafür weiter gemeinsam Politik machen und unsere Themen stärker auf die Bundesebene tragen. Das möchte ich zusammen mit euch tun und bewerbe mich als Bundestagskandidat der SPD Charlottenburg-Wilmersdorf. Dafür bitte ich Euch um Vertrauen und Unterstützung“, schreibt Müller.

Er mache seit fast 40 Jahren für die SPD „auf allen politischen Ebenen Politik. Diese Erfahrungen möchte ich nun auch in den Deutschen Bundestag einbringen“. Er wisse, dass die Wahlauseinandersetzungen im nächsten Jahr nicht einfach werden, „aber zusammen kann uns viel gelingen“.

Der Kreisverband Charlottenburg-Wilmersdorf sei ein „großer, starker Kreisverband mit viel Erfahrungen und Kampfgeist“. Er werde in der nächsten Zeit „auch den Gremien“ der SPD- Charlottenburg-Wilmersdorf Rede und Antwort stehen, „aber ich wollte Euch vorab auf diesem Weg über meine Kandidatur informieren, damit ihr so etwas nicht aus den Medien erfahrt.“

Müller, 55, stammt aus Tempelhof-Schöneberg, wo allerdings der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende und Noch-Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert bereits seine Kandidatur angemeldet hat.

Um einem Konflikt aus dem Weg zu gehen, bietet sich der freie Platz in Charlottenburg-Wilmersdorf an. Dort wollte allerdings auch Müllers Staatssekretärin für Bundesangelegenheiten, Sawsan Chebli (42), antreten. Es ist ihr Heimat-Kreisverband.

Seine Bewerbung bereits abgegeben hat Franz-Lorenz Engel. Der 59-jährige gebürtige Saarländer ist Schauspieler, Regisseur und Intendant der Brüder-Grimm-Festspiele in Hanau.

An diesem Donnerstag tagt der Kreisvorstand der SPD Charlottenburg-Wilmersdorf erstmals nach den Sommerferien. Bis dahin sollen sich Kandidaten erklären. Es sind aber weiter Bewerbungen möglich, auch auf dem Parteitag zu Nominierung.