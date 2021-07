Die Berliner Verkehrsbetriebe bieten nun Impfungen für alle Berliner und Berlinerinnen an - schon ab dem kommenden Wochenende. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Weil sich Logistik und Organisation des betriebseigenen Impfangebots reibungslos eingespielt hätten, mache die BVG nun ein öffentliches Angebot, heißt es in der Pressemitteilung.

In der Zentrale an der Holzmarktstraße 15-17 werde geimpft, Termine können Impfwillige über das Portal doctolib buchen. Geimpft werde Montag bis Freitags von 15 bis 19 Uhr und am Wochenende von 9 bis 17 Uhr mit dem Vakzin von BioNTech. Das Angebot gelte zunächst bis Ende Juli.

"Wir haben den Impfstoff, das Knowhow und ein tolles Team von zum Teil ehrenamtlichen Helfer*innen“, sagt Dirk Schulte, BVG-Vorstand für Personal und Soziales. Bereits 1500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der BVG seien erstgeimpft. "Als ein Unternehmen der Stadt ist es für uns selbstverständlich, dieses Angebot nun auch für alle Berliner*innen zu öffnen.“

Bei Nachfragen können sich Impfinteressierte per Mail (impfung@bvg.de) an das Unternehmen wenden. (Tsp)