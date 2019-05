Stress an der Oberbaumbrücke: Seit Montag wird die Brücke saniert, und eigentlich sollen Radfahrer Richtung Kreuzberg dafür absteigen und schieben. „Die Bauarbeiten zur Erneuerung des Fahrbahnbelags auf der Oberbaumbrücke erfordern mehr Verkehrseinschränkungen als zunächst geplant“, teilte die Verkehrsverwaltung am Montag mit.

Die gesamte westliche Brückenhälfte ist abgesperrt, bis auf den Gehweg, der Autoverkehr wird in beiden Richtungen über die östliche Brückenseite geführt. Radfahrer Richtung Friedrichshain können einen extra aufgemalten Ersatz-Radweg auf dem Fußweg unter dem U-Bahnviadukt nutzen, auf der anderen Seite werden die Radfahrer auf den Gehweg geschickt, verbunden mit der Aufforderung abzusteigen. Bauarbeiten sind auf der Brücke derzeit nicht erkennbar. Der Zustand sollte bis November andauern.

Diese Pläne hatten Radaktivisten und Bezirkspolitiker kritisiert. Am Dienstagabend hat die Senatsverwaltung für Umwelt und Klimaschutz nun eine "neue Lösung für den Rad- und Fußverkehr" präsentiert. Demnach wird auf der Westseite der Brücke (Richtung Kreuzberg) auf dem bisherigen Gehweg künftig eine Radfahrspur eingerichtet. Aus dem Gehweg wird also ein Radweg.

Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos für Grüne) spricht zu den Radaktivisten. Foto: Jan Thomsen

Fußgänger sollen die Brücke in beiden Richtungen dann nur noch auf der gegenüberliegenden Seite unter den Arkaden queren können. Temporäre Baustellenamplen sollen eingerichtet werden, um ihnen eine sichere Straßenquerung auf die Ostseite zu ermöglichen. Diese Maßnahmen sollen bis Ende kommender Woche umgesetzt werden.

Um 17.30 Uhr kam es zur Blockade der Oberbaumbrücke

Zuvor hatte es viel Kritik an den ursprünglichen Plänen gegeben: „In eine Richtung müssen Radfahrerinnen absteigen und schieben, in die andere werden sie auf einen der vollsten Gehwege der Stadt gejagt. Über den gesamten Sommer. Das kann nicht euer Ernst sein“, schrieb der ADFC auf Twitter, und auch bei anderen Radaktivisten führte die Radweg-Sperrung führte direkt zum Protest. Das Netzwerk „RadXhain“ hatte für Dienstag zu einer Sitzblockade auf der Friedrichshainer Seite der Brücke aufgerufen. Die Sperrung verstoße gegen das Mobilitätsgesetz. Gegen 17.30 Uhr blockierten Radaktivisten die Brücke für den Autoverkehr.

Zur Demonstration kam auch Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne). Dem Vernehmen nach sollte bei der Veranstaltung eine Lösung präsentiert werden. „Niemand ist zufrieden mit der Streckenführung dort“, sagte ein Sprecher der Verkehrsverwaltung.

War da ein Schild? Auf der Oberbaumbrücke in Friedrichshain-Kreuzberg sind Bauarbeiten angekündigt. Foto: Thomas Loy

Zuvor waren mehrere Lösungen verworfen worden, zum Beispiel die, Radfahrer einfach zwischen den Autos fahren zu lassen und das Tempo auf 20 Stundenkilometer zu begrenzen. Das hielt die Polizei für zu unfallträchtig. Ein halbwegs verträgliches Miteinander zwischen Radlern und Autofahrern ist schon auf weniger frequentierten Strecken nicht einfach herzustellen.

Die Elsenbrücke kann das zusätzliche Verkehrsaufkommen nicht abfangen

Eine Sperrung der Brücke für den Autoverkehr ist auch nicht möglich, da sind sich die politisch Beteiligten einig. Das sei erwogen worden, aber dann müsste die marode Elsenbrücke das zusätzliche Verkehrsaufkommen abfangen, das könne sie nicht, sagte Bezirksbürgermeisterin Herrmann dem Tagesspiegel.

Zuvor hatte sie sich schon per Twitter eingeschaltet und ebenfalls die Streckenführung kritisiert. „Wenn man von Kreuzberg nach Friedrichshain fährt, kann man unter dem Viadukt fahren. Aber in die andere Richtung sollen die Radfahrer absteigen. Das macht kein Mensch, und es ist illusorisch, so zu planen“, sagte sie dem Tagesspiegel.

Am Dienstagnachmittag ignorierten ausnahmslos alle beobachteten Radfahrer das Gebot abzusteigen – und arrangierten sich mit den Fußgängern, ohne dass es zu Streit oder Misstönen kam. Mitarbeiter von Ordnungsamt oder Polizei waren nicht zu sehen

Warum haben die Verkehrsplaner den Radweg nicht freigegeben?

Gemeinsam mit Verkehrssenatorin Günther wollte Herrmann nach einer schnellen Lösung suchen. Sie könnte sich vorstellen, auf der einen Seite der Brücke die Fußgänger in beide Richtungen laufen zu lassen, auf der anderen Seite die Radfahrer in beide Richtungen fahren zu lassen. So kam es dann auch.

Am Dienstagnachmittag war die Lage an der Brücke relativ entspannt. Autos stauten sich Richtung Friedrichshain, in die gegengesetzte Richtung lief der Verkehr auf einer Spur problemlos. Auch die Radfahrer querten die wichtigste Verbindung des Bezirks über die Spree, ohne auf Hindernisse zu treffen. An der Straßenabsperrung auf Friedrichshainer Seite erlaubt ein Schild das Radfahren, doch kurz dahinter werden Radler von der Fahrbahn auf den Gehweg geleitet.

Unklar bleibt, warum die Verkehrsplaner den rund 2,5 Meter breiten Radweg unter der U-Bahn nicht in beide Richtungen freigegeben haben, der Platz würde ausreichen. Einige Radfahrer behelfen sich selbst und befahren den Fußweg auch in Kreuzberger Richtung.

Die Oberbaumbrücke hält regelmäßig den Spitzenplatz unter den 17 Zählstellen für den Radverkehr in Berlin, im vergangenen Jahr meldeten die im Asphalt der beiden Radfahrstreifen eingelassenen Sensoren mehr als 3,6 Millionen Fahrräder.