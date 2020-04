Erste Öffnungen von Geschäften ab Mitte kommender Woche, eine Verlängerung der Ausgangsbeschränkungen bis zum 26. April, keine Großveranstaltungen mindestens bis zum 31. August, zugleich eine schrittweise Öffnung von Schulen und Kitas: Der Berliner Senat hat am Donnerstag über die Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung zu Maßnahmen in der Corona-Pandemie beraten. Erste Beschlüsse wurden gefasst, vieles aber auch auf die Senatssitzung am kommenden Dienstag verschoben.

Nach vierstündigen Beratungen stellten der Regierende Bürgermeister Michael Müller und Bildungssenatorin Sandra Scheeres (beide SPD) am Nachmittag vor, worauf sich der Senat verständigt hat. Im Folgenden finden Sie einen Überblick, was feststeht und was noch offen bleibt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs hatten am Mittwoch Anpassungen der aktuellen Maßnahmen vereinbart. Maßgeblich ist jedoch erst, was die Länder individuell beschließen, erst dann werden die Maßnahmen rechtlich wirksam.

Das hatten Bund und Länder vereinbart

Merkel und die Länderchefs verständigten sich bei der Schaltkonferenz darauf, geltende Kontaktverbote bis mindestens 3. Mai beizubehalten.

Private Reisen bleiben ebenso untersagt wie Großveranstaltungen und Gottesdienste.

Clubs, Kneipen und Restaurants bleiben demnach dicht, ebenso Kitas - bis auf die Notbetreuung.

Lockerungen soll es dagegen für den Handel geben: So sollen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern unter Auflagen ab Montag wieder öffnen dürfen.

Der Schulbetrieb soll der Vereinbarung zufolge schrittweise am 4. Mai beginnen.

Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten sollen unter Auflagen wieder öffnen. Das gilt auch für Buchhandlungen, Kfz- und Fahrradgeschäfte. Ab dem 4. Mai sollen die Friseurläden wieder Kunden empfangen können.

Wie will Berlin die Beschlüsse von Bund und Ländern umsetzen?

Im Berliner Senat ist man sich grundsätzlich einig, dass die Kontaktbeschränkungen bis zum 3. Mai beibehalten werden.

Was hat der Senat am Donnerstag vereinbart - und was noch nicht?

Eine Verständigung gab es auf einen Stufenplan für Schulen und Kitas , wie Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) ihn vorgelegt hatte. Demnach sollen an diesem Montag, 20. April , in Berlin die Abiturprüfungen starten. Los geht es zunächst mit dem Fach Latein, zwei weitere Prüfungen folgten dann im Lauf der Woche. Berlins Schulen sollen dann schrittweise ab der Woche darauf öffnen : am 27. April für die 10. Klassen zur Vorbereitung auf den Mittleren Schulabschluss, am 4. Mai für die 11. Klassen an Gymnasien, die 9. und 12. Klassen an Integrierten Sekundarschulen sowie die 6. Klassen an Grundschulen.

Michael Müller: „Mit einer schnellen Lockerung ist niemandem geholfen"

Der Regierende Bürgermeister Müller hatte schon vor dem Gespräch mit Kanzlerin Merkel angekündigt, dass sich Berlin an die Beschlüsse mit Bund und Ländern halten werde.

„Ich freue mich, dass wir uns mit Bund und Ländern auf eine gemeinsame Linie zur weiteren Bekämpfung der Corona-Pandemie verständigen konnten und auch die anderen Länder unsere Auffassung teilen, dass wir erste Lockerungen unserer Maßnahmen nur schrittweise wieder vornehmen können“, erklärte Müller danach.

„Dort wollen wir entscheiden, wie und wo wir Bereiche der Stadt wieder hochfahren können, und wo wir noch warten müssen – zum Schutz der Menschen. Die Gesundheit der Berlinerinnen und Berliner steht für mich bei diesen Entscheidungen im Vordergrund“, sagte Müller.

Er betonte, dass die Ausstattung der Krankenhäuser weiterhin Priorität habe und die Krankenhauskapazitäten für Corona-Patienten weiterhin erhöht würden. „Mit einer schnellen Lockerung ist niemandem geholfen. Uns muss allen klar sein, dass wir uns weiterhin in einer Pandemie befinden.“

Für den Regierenden war die Einigung wichtig, dass die Schulen für die Abschlussjahrgänge wieder geöffnet werden und der Einzelhandel unter strengen Maßgaben die Möglichkeit hat, seinen Betrieb aufzunehmen. Müller hält es für richtig, dass die Kontaktbeschränkungen noch bis zum 3. Mai aufrechterhalten werden und damit bundesweit einheitlich verfahren wird.

Am 22. März hatte der Senat weitgehende Kontaktbeschränkungen beschlossen und damit die damals von Bund und Ländern gemeinsam getroffenen Regelungen umgesetzt. (mit dpa)