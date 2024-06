„Außergewöhnliche stadtpolitische Bedeutung“ : Berliner Senat beansprucht Planungshoheit für Olympiapark

Am Dienstag kündigte Bausenator Christian Gaebler (SPD) an, die Entwicklung der Fläche an sich zu ziehen. Zu einem möglichen Stadionneubau für Hertha BSC gebe es keinen Bezug, so Gaebler.