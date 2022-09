Ausstand am 28. September Gewerkschaft ruft zum ganztägigen Warnstreik an Berlins Schulen auf

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat ihre Mitglieder am Donnerstag erneut zum Warnstreik aufgerufen. Am 28. September sollen die Pädagog:innen und Schulpsycholog:innen ganztags der Schule fernbleiben. „Ziel ist der Abschluss eines Tarifvertrages zum Gesundheitsschutz, in dem das Verhältnis von Schüler:innen zu Lehrkräften und damit die Klassengröße an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen verbindlich geregelt wird“, teilte die Gewerkschaft mit.

Zur Begründung hieß es, dass „keinere Klassen durch eine geringere Arbeitsbelastung zum Gesundheitsschutz der Lehrkräfte beitragen. Auch die Schüler:innen würden von kleineren Klassen „enorm profitieren“, betonte der Vorsitzende der GEW, Tom Erdmann. Aufgerufen sind neben den tarifbeschäftigten Lehrkräften auch Sozialpädagog:innen und Schulpsycholog:innen der öffentlichen Schulen, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags der Länder fallen.

Kleinere Klassen tragen durch eine geringere Arbeitsbelastung zum Gesundheitsschutz der Pädagog:innen bei. Tom Erdmann, GEW-Vorsitzender

Die Bildungsgewerkschaft kündigte zudem an, die Streikaktivitäten über den 28. September hinaus auszuweiten und „zeitnah“ zu weiteren Streiks aufzurufen, da sie „in diesem Schuljahr eine Lösung“ wolle. Beim letzten Warnstreik am 29. Juni hatten rund 2500 Lehrkräfte teilgenommen.

Der Leiter des Vorstandsbereichs Beamten-, Angestellten- und Tarifpolitik der GEW, Udo Mertens, verwies darauf, dass in ihren Wahlprogrammen alle drei Regierungsparteien kleinere Klassen gefordert hätten. Der Finanzsenator lehnt Gespräche ab, da kleine Klassen nicht Gegenstand eines Tarifvertrages sein könnten.

Dass der Personalmangel in den Schulen als Argument gegen kleinere Klassen vorgebracht wird, lässt die GEW nicht gelten. Vielmehr würden bessere Arbeitsbedingungen dabei helfen, Fachkräfte zu gewinnen will. Mit einem Tarifvertrag müssten die Arbeitgeber zudem „vorausschauend die Weichen stellen für Qualitätsverbesserungen in der Zukunft“. Ein Tarifvertrag schaffe Verbindlichkeit, „damit der Senat endlich dafür sorgt, dass ausreichend Lehrkräfte ausgebildet werden“, erwartet GEW-Vorstandsmitglied Anne Albers.

