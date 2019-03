Bei der Suche nach der vermissten Rebecca Reusch aus Berlin-Neukölln rückt der Wagen des in Untersuchungshaft sitzenden Schwagers immer stärker ins Visier der Ermittler. Am Dienstag veröffentlichten Staatsanwaltschaft und Polizei Fotos vom pinkfarbene Renault Twingo, vom Beschuldigten und von Rebeccas rosa Kuscheldecke und bitten um Hinweise.

Ausgerechnet am 18. Februar, an jenem Montag, als Rebecca aus dem Haus des Schwagers und ihrer älteren Schwester verschwand, ist der Wagen, der vom Schwager und der Schwester gemeinsam genutzt wird, auf der Autobahn erfasst worden. Auf der A12 zwischen Berlin Frankfurt (Oder) ist er von automatischem Kennzeichenerfassungssystem (Kesy) der Brandenburger Polizei registriert worden. Am Dienstag dann wurde der Wagen um 22.39 Uhr erneut erfasst. „Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte zu diesen Zeiten ausschließlich Rebeccas Schwager Zugriff auf diesen Pkw“, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Was die Ermittler wissen wollen

Mit Hilfe der Fotos erhofft sich die Mordkommission Hinweise aus der Bevölkerung zu folgenden Fragen:

- Wer hat das Auto des Tatverdächtigen am Vormittag des 18. Februar 2019 und/oder in den Nachtstunden vom 19. zum 20. Februar gesehen?

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

- Wer kann Angaben zu Aufenthaltsorten des Tatverdächtigen zu diesen Zeiten machen?

- Wer kennt den Tatverdächtigen und kann Bezugspunkte von ihm benennen, die zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) liegen?

- Wer kann Angaben zum Verbleib der abgebildeten Fleecedecke (1,50 mal 2 Meter) machen, die seit der Tat aus dem Haushalt des Tatverdächtigen fehlt?

Rebecca war am Morgen des 18. Februar spurlos verschwunden. Sie hatte das Wochenende bei ihrer ältesten Schwester und deren Mann in Britz verbracht, am Montagmorgen wollte sie das Haus verlassen und zur Schule gehen – dort kam sie aber nie an.

Der Koch war am Montag erneut festgenommen worden. Nachdem ein Richter am Freitag zunächst einen Haftbefehl abgelehnt hatte, war die Staatsanwaltschaft bei einem zweiten Anlauf am Montag erfolgreich. Der 27-jährige Schwager sitzt wegen dringenden Tatverdachts des Totschlags in Untersuchungshaft, er schweigt laut Staatsanwaltschaft aber zu den Vorwürfen.

Brandenburgs Polizei kritisiert Berliner Behörden

Das Polizeipräsidium Brandenburg reagierte am Mittwoch entsetzt auf das Vorgehen der Staatsanwaltschaft. Denn im offiziellen Fahndungsaufruf spricht die Staatsanwaltschaft von einer „Verkehrsüberwachungsanlage“, die den Wagen erfasst hatte. Zuvor war an die B.Z. lanciert worden, dass das ausdrücklich Kesy zum Einsatz kam.

Torsten Herbst, Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, sagte dem Tagesspiegel: „Wir sind stinksauer, dass die Berliner Behörden Details zu der Anlage und zum Standort einfach ausposaunt haben. Das macht uns die Fahndung nach Autodieben und anderen Straftätern nicht leichter. Niemand muss auch in einem solch dramatischen Fall wie der vermissten Rebecca anderen Straftätern sensible Ermittlungstechnik offenbaren. Jetzt wissen alle zukünftigen Straftäter, wie sie sich verhalten müssen. Sie werden es leichter haben, nicht gefasst zu werden.“

Hinweise nimmt die 3. Mordkommission beim Landeskriminalamt, Keithstraße 30 in 10787 Berlin unter folgender Rufnummer (030) 4664-911333 oder per E-Mail ([email protected]) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.