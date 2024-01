Auto kollidiert mit dem Gegenverkehr Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall in Berlin-Wedding

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Neujahrsmorgen in Berlin-Wedding mehrere Menschen verletzt. Einige mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

An einer Baustelle an der Seestraßenbrücke kam es gegen 5.30 Uhr zu einem direkten Zusammenstoß eines 36-Jährigen mit einem Auto aus dem Gegenverkehr. Der Fahrer erlitt mehrere Verletzungen im Gesicht, an den Beinen, an den Füßen und an einer Hand. Sowohl er als auch seine beiden 26-jährigen Mitfahrer im Alter mussten ins Krankenhaus.

Im anderen Auto befanden sich drei Männer im Alter von 22, 23 und 30 Jahren. Den Fahrer des zweiten Fahrzeugs konnte die Polizei nach eigenen Angaben nicht identifizieren. Die Insassen hatten ausnahmslos einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille. Auch sie kamen alle mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Polizei musste aufgrund der Ermittlungsarbeit und der Reinigung des Unfallortes die Unfallstelle zwischen 6 Uhr und 7.10 Uhr sperren.