Die S-Bahn wird gesperrt. Seit Montag früh, 1.30 Uhr, ist der Nordring wegen Reinigungs- und Reparaturarbeiten gesperrt, und zwar für genau eine Woche. Schon am Wochenende war der Nord-Süd-Tunnel dran, er war zwischen Schöneberg/Yorckstraße und Gesundbrunnen/Bornholmer Straße) bis Montag früh Betriebsbeginn dicht.

Im Einzelnen bedeutet das:

Bei der Sperrung des Nordrings ab Montag fahren die Ringbahnlinien S41 und S42 nur zwischen Gesundbrunnen und Westend (über Ostkreuz - Südkreuz - Westkreuz). Die S46 aus Königs Wusterhausen endet bereits in Tempelhof. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Westend und Gesundbrunnen wird angeboten, eine Umfahrung mit U- und S-Bahn ist allerdings sinnvoller.

In dieser Woche gehen die Arbeiten am Abzweig der künftigen City S-Bahn weiter. Dort wurden bereits vor einem Jahr am Westhafen die Weichen für den zweiten Abzweig eingebaut.

Ab Dezember 2022 sollen die ersten S-Bahnen vom Nordring zum Hauptbahnhof fahren, allerdings ab Gesundbrunnen. Es wird einen kurzen Pendelzug aus vier Wagen im 10-Minuten-Takt geben. Diese kürzeste aller S-Bahn-Linien soll übrigens S15 heißen - die „S21“ gibt es nicht mehr.

Die zweite Anbindung von Hauptbahnhof nach Westen auf den Nordring - da wo jetzt gebaut wird - ist voraussichtlich erst 2026 fertig. Schuld sind die Pannen und Planänderungen beim Bau des Tunnels am Hauptbahnhof. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 wird die S15 trotz der langen Bauzeit nur in einem Provisorium vor dem eigentlichen Bahnhof halten.

Der am Wochenende wegen Reinigungsarbeiten gesperrte Nord-Süd-Tunnel ist seit Montag früh wieder in Betrieb.