Bauernproteste Lautes Hupen und Sirenen – anreisende Landwirte lassen viele Berliner nicht schlafen

Bereits etliche Stunden vor Beginn der Großdemonstration von Landwirten in Berlin hat die Polizei am Sonntagabend keine Traktoren mehr auf die Kundgebungsfläche in der Innenstadt gelassen. „Es geht nichts mehr“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend. Die Fläche sei dicht, wer jetzt noch komme, werde zur Ausweichfläche mit genug Parkplätzen am Olympiastadion geleitet.

Gegen 19 Uhr hatten sich laut Polizei bereits 1500 Traktoren für den Protest am Montag auf der Straße des 17. Juni eingefunden. In der Nacht kamen weitere Landwirte aus ganz Deutschland. Lange Traktorkolonnen rollten mit Hupkonzerten durch die Stadt. Viele wurden dadurch und durch Sirenengeheul wach. Etliche Anwohner beschwerten sich in Sozialen Medien über Lärmbelästigung durch die Bauern.

„Seit bald vielleicht zwei Stunden hupen hier nonstop irgendwelche Hupen“, schreibt ein Nutzer auf der Plattform X (vormals Twitter). „Der wütende Bauernmob macht am Brandenburger Tor einen derartigen Lärm, dass ich es bis zu mir durch die geschlossenen Fenster hörte und aufwachte“, eine andere Nutzerin.

„Heute früh gegen 4 Uhr morgens von den Bauern mit ihren Hupen wach geworden... und das hat man selbst durch geschlossene Fenster noch gehört“, schreibt eine weitere.

„Sagt mal liebe Bauern, habt ihr ein Rad ab die ganze Nacht mit eurem lauten Hupen die Einwohner zu belästigen. Protest schön und gut, aber so gewinnt man keine Sympathie bei den Bewohnern“, heißt es auf einem anderen Account.

Ein weiterer Nutzer schreibt: „Warum muss die ganze Nacht Lärm gemacht werden und die Bevölkerung in Berlin-Mitte am Schlaf gehindert werden?“ Einige sind wütend. „Wundert euch nicht, wenn Berlin klatscht, wenn ihr wieder weg seid“, heißt es in einem Post.

Die Berliner Polizei sprach auf Anfrage von etwa 60 Anrufen wegen Ruhestörung in der Nacht, wobei nicht alle dem Protest der Bauern zugeordnet werden könnten. Generell habe es für Anreisende die Auflage gegeben, „Geräuschbelästigungen zu vermeiden“, sagte eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel.

Auch am Montagmorgen war in Berlin lautes Hupen zu hören. 10.000 Teilnehmer sind zum Abschluss der Aktionswoche der Bauern angemeldet. Die Polzei rechnet mit deutlich mehr Demonstranten. 1300 Einsatzkräfte begleiten den Protest.