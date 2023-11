Baustelle in Berlin-Charlottenburg Kaiserdamm wird am 14. Dezember teilweise freigegeben

Der Kaiserdamm in Berlin-Charlottenburg soll nach monatelanger Sperrung am 14. Dezember teilweise wieder freigegeben werden. Das teilten die Berliner Wasserbetriebe mit. Zunächst hatten sie eine Teileröffnung am 11. Dezember angekündigt. Hintergrund der Verschiebung ist den Angaben zufolge die aufwändige Verkehrsumstellung, bei der Ampeln umprogrammiert werden müssen, sowie der Auf- und Abbau von Absperrungen.

Die Straße war Ende April um den Sophie-Charlotte-Platz wegen eines Kanalschadens gesperrt worden. Wie die Wasserbetriebe nun mitteilten, soll der Verkehr über die stadtauswärts führende Seite mit zwei Spuren je Richtung geleitet werden. Zuvor hatte der RBB berichtet. Die Sperrung in den angrenzenden Seitenstraßen bleibt vorläufig bestehen.

Im April 2024 – ein Jahr, nachdem der Schaden bemerkt worden war – soll der Kaiserdamm nach Angaben der Wasserbetriebe wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden.

An der wichtigen Magistrale war ein sogenannter Düker kaputtgegangen. Dabei handelt es sich um Unterführungen für Leitungen, in diesem Fall Abwasserkanäle, die die U-Bahn unterqueren.

Die Betondecke des Dükers war abgesackt und damit auch die Fahrbahn. Zudem hatten sich Risse in dem mehr als 100 Jahre alten Kanalbauwerk gebildet. In der Folge wurde die Straße für den Autoverkehr zwischen Sophie-Charlotten-Straße und Kaiser-Friedrich-Straße gesperrt.

„Bei den Arbeiten zur Sanierung und teilweisen Erneuerung des schadhaften Dükers kommen wir gut voran“, teilten die Wasserbetriebe mit. Im Zuge der Baustelle seien auch Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten an Trinkwasserleitungen, Mischwasserkanälen, Gullys und Schächten sowie der Fahrbahn durchgeführt worden.

Auf Youtube teilten die Wasserbetriebe ein Video, das Luftaufnahmen von der Baustelle und das Innere des Kanals zeigt.

Einschränkungen wegen Bauarbeiten gibt es auf dem Kaiserdamm auch in Höhe der Königin-Elisabeth-Straße und Messedamm. Hintergrund ist eine Tunneldeckensanierung an der U-Bahnlinie U2. Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale dauern die Arbeiten noch bis Mitte April 2024.