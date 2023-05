Beginn am 2. Juni Berliner Naturschutzbund ruft zur Zählung von Insekten auf

Der Schutz von Insekten ist in Zeiten des Klimawandels und der Naturzerstörung besonders wichtig. Einen Beitrag zu diesem Schutz möchte der Landesverband Berlin des Naturschutzbunds (Nabu) mit dem jährlich stattfindenden Aktion „Insektensommer“ leisten. Dabei sollen Naturinteressierte und -schützer von Freitag, 2. Juni, bis Sonntag, 11. Juni Insekten zählen. Dies erklärte der Nabu in einer Pressemitteilung. Als Hilfsmittel dient dabei unter anderem eine Lupe. Eine weitere Zählung wird vom 4. bis 13. August vorgenommen.

Die Aktion „Insektensommer“, die zeitgleich bundesweit stattfindet, ist eine Gemeinschaftsaktion des Nabu mit dem Landesbund für Vogelschutz. Es ist die größte Insekten-Zählaktion in Deutschland. Im vergangenen Jahr haben mehr als 18.000 Menschen an den beiden Zählungen des Insektensommers teilgenommen. Am häufigsten wurden dabei Acker-, Stein- und Erdhummeln registriert.

Die Teilnahme an der Aktion ist denkbar einfach: Wer Insekten zählen möchte, der muss sich lediglich eine Stunde lang an einem sonnigen, eher windstillen Tag einen geeigneten Platz suchen. Der kann im Garten, im Wald, auf einer Wiese oder am Wasser liegen. Wichtig ist, das Zählgebiet einzuschränken. Der Nabu empfiehlt ein Areal im Umkreis von zehn Metern. In diesem Bereich sollte man alles notieren, was man sieht.

Ungeübte benötigen auf jeden Fall ein Bestimmungsbuch

Die Zählung ist für Ungeübte, die keine Ahnung von Insekten haben, nur möglich, wenn sie dazu ein Bestimmungsbuch zur Hand nehmen. Selbst erfahrene Naturfreunde greifen immer wieder auf Fachliteratur zurück, um sicherzugehen, dass sie mit ihrer Bestimmung richtig liegen.

Die Ergebnisse der Zählung kann man in der Nabu-Web-App online eintragen. Den Nabu interessiert dabei: Wo wurde gezählt? An welchem Tag? Welche Arten von Insekten und wie viele wurden registriert?

Beobachtungen lassen sich auch permanent in der Nabu-Adresse „Naturgucker.de“ eingeben und verfolgen. Im vergangenen Jahr führte im Juni die Schmetterlingsart „Kleiner Fuchs“ die Zahl der im „Naturgucker“ gemeldeten Arten an. Auch die Arten Kleines Wiesenvögelchen, Waldbrettspiel und Kleiner Kohlweißling waren häufig vertreten. Ergänzende Informationen zu der Zählaktion gibt es unter insektensommer.de. Auf dieser Seite gibt es auch detaillierte Tipps, wie man bei der Zählung am besten vorgeht.