Bei Einsamkeit, Gewalt, Beziehungsstress Berliner Krisendienst auch über die Feiertage kostenlos und anonym erreichbar

Ein Viertel aller Erwachsenen in Deutschland fühlt sich einsam und leidet darunter. Für Menschen in Krisensituationen können die Feiertage besonders schwer sein. Der Berliner Krisendienst bietet auch zwischen Weihnachten und Neujahr berlinweit seine Unterstützung an.

„Wir erleben erfahrungsgemäß keinen klassischen Feiertagsanstieg an Anfragen, aber viele Menschen suchen gerade in der Weihnachtszeit nach Unterstützung“, sagt Sophie Bootz, Gesamtkoordinatorin des Berliner Krisendiensts. Wer an den Feiertagen psychische Belastung erlebt – also zum Beispiel Angst, Verzweiflung oder gar Suizidgedanken hat – finde beim Berliner Krisendienst professionelle Unterstützung und Hilfe.

Hier ist der Krisendienst in Berlin erreichbar Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Große Hamburger Str. 5, 10115 Berlin. Tel.: 030-39063 – 10.

Charlottenburg-Wilmersdorf, Horstweg 2, 14059 Berlin. Tel.: 030-39063 – 20.

Spandau, Charlottenstr. 13, 13597 Berlin. Tel.: 030-39063 – 30.

Pankow, Prenzlauer Berg, Weißensee, Mühlenstraße 48, 13187 Berlin. Tel.: 030-39063 – 40.

Reinickendorf, Berliner Straße 25, 13507 Berlin. Tel.: 030-39063 – 50.

Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg, Schloßstraße 128, 12163 Berlin. Tel.: 030-39063 – 60.

Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Irenenstraße 21 A, 10317 Berlin. Tel.: 030-39063 – 70.

Treptow-Köpenick, Spreestraße 6, 12439 Berlin. Tel.: 030-39063 – 80.

Neukölln, Karl-Marx-Straße 23, 12043 Berlin. Tel.: 030-39063 – 90. Termine für eine Videoberatung sind über die Website buchbar: www.berliner-krisendienst.de

Der Berliner Krisendienst berät auch an den Feiertagen kostenlos und auf Wunsch anonym an neun Standorten in Berlin. Hilfesuchende können sich telefonisch oder persönlich an ihn wenden. Auch eine Beratung per Video sei möglich, wie die Hilfsorganisation mitteilt.

Sollte fremdsprachliche Unterstützung notwendig sein, die nicht vom diensthabenden Personal abgedeckt werden kann, könne es zu Wartezeiten kommen, bis Dolmetscher zur Verfügung stehen.

Alle Standorte des Berliner Krisendienstes sind täglich von 16 bis 24 Uhr geöffnet und telefonisch erreichbar. Außerhalb dieser Zeit werden Anrufe automatisch an den überregionalen Bereitschaftsdienst weitergeleitet. (Tsp)