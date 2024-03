Bei Hinweis SEK-Einsatz Immer wieder RAF-Alarm in Berlin – diesmal im Studierendenwohnheim

Dieser Hinweis führte ins Leere. Es war mitten in der Nacht zu Dienstag, als ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der niedersächsischen Polizei am Franz-Mehring-Platz in Friedrichshain in ein Studierendenwohnheim einrückte. In der dritten Etage hatten die schwer bewaffneten Beamten ihr Ziel erreicht.