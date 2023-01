Beleidigt, geschlagen und getreten Berliner Polizei registriert mehrere schwulenfeindliche Attacken zum Jahreswechsel

Zum Jahreswechsel ist es in Berlin zu mehreren schwulenfeindlichen Beleidigungen gekommen, teils verbunden mit körperlichen Angriffen. Darüber informierte die Polizei am Neujahrstag.

Demnach kam es am Samstag in Prenzlauer Berg bereits am Nachmittag zu einer Festnahme infolge einer schwulenfeindlichen Beleidigung. Laut Polizei hatten gegen 16 Uhr Zivilfahnder in einem Imbiss an der Landsberger Allee gehört, wie ein 50-Jähriger einen 35-Jährigen während eines Streitgesprächs einschlägig beleidigte. Die Einsatzkräfte gaben sich als Polizisten zu erkennen, stellten die Personalien des Tatverdächtigen fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung ein. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 50-Jährige entlassen. Der Staatsschutz ermittelt.

Gegen 1.40 Uhr kam es dann in Schöneberg zu einem schwulenfeindlichen Angriff. Laut Polizei waren zwei 30 und 35 Jahre alte Männer am Nollendorfplatz zunächst aus einer fünfköpfigen Personengruppe heraus angesprochen und homophob beleidigt worden. Als der 30-Jährige die Gruppe darauf ansprach, sollen ihn zwei Personen aus der Gruppe getreten und mit Fäusten ins Gesicht geschlagen haben, sodass der Mann zu Boden ging. Der 30-Jährige wurde im Gesicht und an einem Knie verletzt.

Während die übrigen Gruppenmitglieder zu schlichten versuchten, wollte der 35-Jährige seinem Begleiter zur Hilfe kommen. Dabei stürzte er und erlitt Hautabschürfungen an den Knien. Die Gruppe flüchtete derweil in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Am Neujahrsmorgen kam es zudem in Hellersdorf zu einer schwulenfeindlichen Attacke. Ein 48-jähriger Mann hielt sich demnach gemeinsam mit zwei Bekannten gegen 7 Uhr in einer Bar an der Stendaler Straße auf, als ein Unbekannter ihn zunächst beleidigt und anschließend ins Gesicht geschlagen haben soll. Der Angegriffene wurde dabei leicht im Gesicht verletzt. Der Tatverdächtige entkam unerkannt, der Staatsschutz ermittelt.

