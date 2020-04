Nach der Mitte März nach und nach veranlassten Schließung aller Berliner Spielplätze haben sich die Bürgermeister der Bezirke am Donnerstag auf eine einheitliche Vorgehensweise geeinigt. Demzufolge werden die Spielplätze in allen zwölf Bezirken am 30. April wieder für Besucher geöffnet. Tagesspiegel-Informationen zufolge fiel die am Rande einer Sitzung des Rats der Bürgermeister getroffene Entscheidung einstimmig aus.

Klar ist: Auch auf den dann wieder geöffneten Spielplätzen gelten die Abstands- und Hygieneregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. "Wir appellieren an die Verantwortung der Berlinerinnen und Berliner sich selbst und anderen gegenüber", erklärte Cerstin Richter-Kotowski (CDU), Bürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf. "Extremsituationen", in denen die geltenden Regeln nicht mehr einzuhalten seien, müssten verhindert werden. Außerdem sollten Eltern ihre kranken Kinder nicht auf die Spielplätze schicken.

Richter-Kotowski erklärte, die Ordnungsämter der Bezirke seien dafür zuständig, "Extremsituationen" auf den Spielplätzen zu vermeiden. Ein Großteil der Verantwortung liege jedoch bei Eltern oder Betreuern der Kinder.

Ob am kommenden Donnerstag tatsächlich alle Berliner Spielplätze nutzbar sein werden, hängt von deren Zustand ab. Zunächst müssten Geräte und Anlagen auf mögliche Schäden hin untersucht werden, hieß es aus den Reihen der Bürgermeister. Sollte es an einzelnen Stellen Reparaturbedarf geben, könne sich die Wiedereröffnung im Einzelfall verzögern.

Bolzplätze bleiben geschlossen

Von der Entscheidung zur Wiedereröffnung ausgenommen sind zunächst Bolzplätze. Sie gelten als Sportanlagen und fallen daher unter die Vorschriften für Sportanlagen. Diese bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

Helmut Kleebank (SPD), Bürgermeister von Spandau, bezeichnete die Einigung in einem internen Schreiben als "das Ergebnis einer Abwägung zwischen der weiterhin bestehenden Notwendigkeit des Infektionsschutzes einerseits und dem Bewegungsbedürfnis von Kindern sowie der sozialen Situation von Familien andererseits."

Er wies darauf hin, dass die Spielplätze jederzeit auch wieder geschlossen werden können, sollten die Infektionszahlen wieder steigen. "Wir alle sind also weiterhin dazu aufgefordert, durch unser eigenes Verhalten zur Eindämmung der Corona-Infektion beizutragen", erklärte Kleebank.