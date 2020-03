Vorbild China: Bei Patienten mit starkem Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung machen die Vivantes-Kliniken jetzt eine Computertomographie der Lunge. Dann haben sie schneller ein Ergebnis als bei den herkömmlichen Tests. Vorbild Südkorea: Die FDP fordert nun auch für Berlin "Drive-In-Schalter" für Corona-Tests. Damit will sie vermeiden, dass sich Verdachtsfälle in Wartezimmern sammeln. (mehr im Blog weiter unten).

In Berlin ist ein dritter Patient an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Es handelt sich um einen 42-Jährigen mit einer bereits erkrankten Lunge. Derzeit sind in Berlin 1425 Coronavirus-Fälle bestätigt (Stand Dienstag, 16.30 Uhr).

Alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Situation in Berlin und Brandenburg erfahren Sie in diesem Blog weiter unten. Entwicklungen aus Deutschland und der Welt können Sie in diesem Newsblog verfolgen. Die Entwicklungen im Sport begleiten wir in einem weiteren Blog.

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

