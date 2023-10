Berlin vor dem Kauf der Fernwärme Vattenfall verhandelt nur noch mit dem Senat

Im Poker um die Fernwärme ist eine Vorentscheidung gefallen. Der Senat verständigte sich mit Vattenfall auf exklusive Verhandlungen, damit sind die übrigen Interessenten aus dem Rennen. Ein entsprechender „Letter of Intent“ (LOI) wurde am Freitag von Vattenfall- und Senatsvertretern unterzeichnet. Bis Weihnachten sollen die Verhandlungen, in denen noch der Kaufpreis zu klären ist, abgeschlossen sein. Im ersten Halbjahr 2024 könnte das Abgeordnetenhaus das Milliardengeschäft billigen.

Der schwedische Staatskonzern hat das Berliner Wärmegeschäft mit zehn zumeist fossil betriebenen Heizkraftwerken und dem 2000 Kilometer langen Fernwärmenetz vor anderthalb Jahren zum Verkauf gestellt.

Zugeständnisse beim Preis

Der damalige Senat erklärte sein Kaufinteresse, konnte sich mit dem Wunsch nach exklusiven Verhandlungen aber nicht durchsetzen. Macquarie, ein australisches Investmenthaus, sowie der kanadische Pensionsfonds CPPIB hatten ebenfalls Interesse an dem Wärmegeschäft. Mit dem LOI trifft Vattenfall nun eine Vorentscheidung für das Land Berlin.

Auch beim Preis machte die Schweden Zugeständnisse. Ursprüngliche schwebte dem Konzern ein Erlös von rund drei Milliarden Euro vor, der Senat jedoch will maximal die Hälfte zahlen. Zusammen mit dem Vattenfall-Anteil an der Gasag, das sind 31,6 Prozent, könnte das Geschäft ein Volumen von knapp zwei Milliarden Euro haben. Über die Gasag-Anteile soll aber erst im nächsten Schritt gesprochen werden, wenn das Fernwärmegeschäft in trockenen Tüchern ist.

Gasag wird später geklärt

„Der Erwerb der Fernwärme und der Mehrheit an der Gasag sind sich wirtschaftlich und vertraglich gegenseitig bedingende Themen“, heißt es dazu im Koalitionsvertrag des schwarz-roten Senats. Die Gasag gehört neben Vattenfall den Energiekonzernen Eon und Engie, die künftig als industrieller Partner des Landes die Wärmewende in der Stadt umsetzen möchten. Das Land strebt die Mehrheit an der Gasag an, Eon und Engie blieben dann mit geringeren Anteilen als bislang beteiligt.

Der rot-rot-grüne Senat wollte erst die Eigentümerstruktur bei der Gasag klären. „Über die Beteiligung an der Gasag könnte dann die Fernwärme erworben werden“, hatte Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) die Strategie erläutert. Dazu habe man Eon und Engie als Partner gewonnen, „die sich mit ihrem Know-how und auch finanziell engagieren wollen“. Über die Höhe des Engagements und die künftigen Beteiligungsverhältnisse bei der Gasag gebe es noch viel zu klären, heißt es jetzt dazu im Senat.

Mit dem Verkauf der Fernwärme zieht sich Vattenfall weiter vom deutschen Markt zurück. Die ostdeutsche Braunkohle wurde ebenso verkauft wie die Hamburger Fernwärme und das Berliner Stromnetz, für das der Senat vor zweieinhalb Jahren 2,14 Milliarden Euro ausgab.