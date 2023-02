Berlin-Wahl 2023 im TV und Internet ansehen Sendezeiten und Live-Stream mit Hochrechnungen

Am 12. Februar werden das Berliner Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen neu gewählt, obwohl das erst 2026 hätte passieren sollen. Der Berliner Verfassungsgerichtshof erklärte die zurückliegende Wahl für ungültig, da in mehreren Wahllokalen Fehler passierten. Nur zwei Jahre nach der Pannen-Wahl von 2021 müssen sich Berliner Spitzenpolitker:innen am Sonntag also wieder für eine Wahlanalyse vor den Kameras und Mikrofonen einfinden.

Prognosen, Hochrechnungen, Wahlergebnisse und Interviews, all das wird live im Fernsehen und im Internet übertragen. Im Folgenden zeigen wir, welche Wahlsendung zur Berlin-Wahl wann und wo läuft – immer auch mit dem passenden Link zum Livestream. Am umfangreichsten wird der lokale Sender rbb berichten: von 17:45 Uhr bis Mitternacht.

Berlin-Wahl 2023 im rbb: „Ihre Wahl“ und mehr

17:45-19:27 Uhr: Wahlsendung „Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus“ mit Ergebnissen, Analysen und Hintergründen Moderation: Sascha Hingst, Kommentiert von: Jörg Schönenborn Hinweis: Sendung läuft von 17:45-19:15 Uhr auch im Ersten

19:30-20 Uhr: rbb24 Abendschau 20-20:20 Uhr Tagesschau 20:20-21:30 Uhr: Wahlsendung „Ihre Wahl: Berlin hat gewählt“ Moderation: Eva-Maria Lemke, Volker Wieprecht

22:15-23:30 Uhr: Wahl-Talk „Thadeusz und die Beobachter“ Gäste: Claudia Kade (Die Welt), Sabine Adler (Deutschlandfunk), Hajo Schumacher (Berliner Morgenpost), Claudius Seidl (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung), Angela Ulrich (rbb Redakteurin Landespolitik)

23:30-0:00 Uhr: Wahlsendung „rbb24 – Ihre Wahl: Ergebnisse und Analysen aus Berlin“ Moderation: Gabriele von Moltke, Sarah Oswald



Berlin-Wahl 2023 im Ersten

17:45-19:15 Uhr: Wahlsendung „Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus“ mit Ergebnissen, Analysen und Hintergründen Moderation: Sascha Hingst, Kommentiert von: Jörg Schönenborn Hinweis: Sendung läuft von 17:45-19:27 Uhr auch im rbb

20-20:20 Uhr Tagesschau 21:50-22 Uhr: Tagesthemen extra 22-23 Uhr: Anne Will Thema: Berlin-Wahl, zweiter Versuch – Neustart oder weiter so? Gäste: Saskia Esken (SPD), Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen), Jens Spahn (CDU), Ursula Münch (Politikwissenschaftlerin), Michael Bröcker (Chefredakteur The Pioneer)



Berlin-Wahl 2023 im ZDF

17:45-19 Uhr: Wahlsendung „Wahl in Berlin“ ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten berichtet aus dem Abgeordnetenhaus an Schaustens Seite ist Parteienforscher Karl-Rudolf Korte aktuelle Zahlen, Hochrechnungen und Analysen liefert die Forschungsgruppe Wahlen, präsentiert von ZDF-Politikchef Matthias Fornoff

19-19:30 Uhr: heute Wahl in Berlin die neueste Hochrechnung und Interviews mit den Spitzenkandidaten der Parteien

19:35-20:05 Uhr: Wahl-Talk „Berliner Runde“ Hauptstadtstudioleiter Theo Koll Vertreter spricht mit Vertretern aller Bundesparteien

21:45-22:15 Uhr: heute journal Wahl in Berlin

Berlin-Wahl 2023 bei Phoenix

17-20 Uhr: Wahlsendung „phoenix vor ort: Berlin wählt“ 21-21:45 Uhr: Wahl-Talk „phoenix wahlrunde“ Der Journalistentalk zum Ergebnis der Berliner Abgeordnetenhaus-Wahl

23-0 Uhr: Wahlsendung „phoenix vor ort: Berlin hat gewählt“

