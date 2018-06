Das Berliner Schuljahr ist offenbar schon drei Wochen vor Ferienbeginn in Auflösung begriffen. Darauf deutet zumindest das – für viele Lehrer, Eltern und Kinder – ebenso überraschende wie vorfristige Ende des Schwimmunterrichts an etlichen Berliner Schulen.

Die Faktenlage ist dünn: Bekannt ist bisher nur, dass Schulleiter – etwa in in Friedrichshain-Kreuzberg sowie Tempelhof-Schöneberg - vergangene Woche vom Ende des Schwimmunterrichts zum 15. Juni erfuhren, obwohl die Lehrer ihren Unterricht bis zum Schuljahresschluss am 5. Juli geplant hatten. Wie sich auf Nachfrage des Tagesspiegels bei der Bildungsverwaltung herausstellte, hängt das abrupte Ende damit zusammen, dass Senat und Bäderbetriebe nur eine 35-wöchige Schwimmhallennutzung der pro Schuljahr verabredet haben. Dies zumindest teilte die Sprecherin der Bildungssenatorin am Wochenende mit. Die 35 Wochen sind jetzt herum.

Um noch bis Schuljahresende mit den Klassen schwimmengehen zu können, war zwischenzeitlich von Schulseite der Vorschlag aufgetaucht, bei der Nutzung der Bäder auf die Anwesenheit von Bademeistern zu verzichten. Im Gegenzug wollten die Schwimmlehrer eigenverantwortlich die „Wasseraufsicht“ übernehmen. Dies aber sei „aus haftungsrechtlichen Gründen laut Aussage der Berliner Bäderbetriebe kurzfristig nicht möglich“, heißt es in einer Mail, die dem Tagesspiegel auszugsweise vorliegt. Absender - offenbar die Bildungsverwaltung.

"Poker um Schließzeiten"

Es bleiben Fragen. Etwa die, warum die Schulen nicht rechtzeitig informiert wurden vom frühen Ende des Schwimmunterrichts. Und warum das Problem nicht in allen Bezirken gleichermaßen auftauchte. Dazu teilte die Bildungsverwaltung mit, man sei in dieser Frage „mit den Bäderbetrieben in Kontakt“. Die Bäderbetriebe selbst trugen zur Erhellung der Lage wenig bei und wiesen nur darauf hin, dass die Schwimmhallen „geöffnet sind und genutzt werden können“. Auf besagte 35-Stunden-Regelung wies Sprecher Matthias Oloew nicht hin. Ein Schwimmobmann äußerte sich dahingehend, dass man es dieses Jahr mit einem nie dagewesenen "Poker um Schließzeiten" zu tun habe: Die Kapazitäten werden immer knapper.

Schulleiter sehen "fatalen Fehler"

Die betroffenen Schulen sind verärgert über den Vorgang. Nach Informationen des Tagesspiegels intervenierten Schulleiter vergangene Woche bei der Bildungsverwaltung und wiesen darauf hin, dass sie die Zeit bis zu den Ferien noch unbedingt brauchen – für den Schwimmerfolg der Kinder und auch zur Überprüfung von Leistungen. Sie verwiesen auch auf das Problem, dass die 35 Wochen in der dritten Klasse kaum reichen, um allen Kindern das Schwimmen beizubringen, zumal – etwa wegen anderweitiger Wettkämpfe in den großen Sportbädern - der Unterricht ohnehin öfters ausfalle: Drei Wochen vor Schuljahresende bereits mit dem Unterricht aufzuhören und erst zwei Wochen nach Ferienende wieder zu beginnen, sei daher ein „fataler Fehler“. In der Folge tauchte in den vergangenen Tagen die Forderung von Schulleitern auf, dass sich die Bildungsverwaltung für eine generelle Verlängerung der Schwimmwochen einsetzen solle.

Zwei Bäder verlängern Öffnung

Offenbar ist die Kritik nicht ganz verhallt: Ein Elternteil berichtete dem Tagesspiegel, dass „aufgrund des massiven Drucks“ das Schwimmbad am Sachsendamm und das Bad am Ankogelweg doch bis zum 1. Juli zur Verfügung stehen werde. Eine Bestätigung von den Bäderbetrieben zu bekommen, war nicht möglich.

Was angesichts der allgemeinen Verwirrung zusätzlich verwunderte, was der Umstand, dass das Problem nicht im Sportausschuss des Abgeordnetenhauses thematisiert wurde, obwohl es dort am Freitag explizit um Konzepte für den Schwimmunterricht ging. „Offenbar hatte niemand die Abgeordneten auf das Problem hingewiesen,“ vermutete ein enttäuschter Schwimmlehrer.

„Schwimmen muss gelernt sein und braucht Zeit, manchmal bis zur letzten Stunde. Mathe wird doch auch nicht drei Wochen vor Schuljahresende beendet. Warum also Schwimmen?“ fragte auf Twitter eine betroffene Mutter.