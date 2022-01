Wenig Platz, dichter Verkehr und viele Zweite-Reihe-Parker machen die Oranienstraße in Kreuzberg zu einer Gefahrenzone. Um die Lage zu entschärfen will der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg die Straße für den privaten Autoverkehr weitgehend sperren. Das kündigten Verkehrsstadträtin Annika Gerold (Grüne) und der Leiter des Straßen- und Grünflächenamts Felix Weisbrich bei einem Pressetermin am Mittwoch an. „Es wird dort keinen motorisierten Individualverkehr mehr geben. Dafür reicht der Platz nicht aus“, sagte Weisbrich.

Seit Jahren plant der Bezirk an der Neugestaltung der Oranienstraße zwischen Moritzplatz und Skalitzer Straße. Obwohl die umfangreichen Beteiligungsverfahren der Anlieger noch laufen, haben sich für die Verantwortlichen einige Erkenntnisse bereits durchgesetzt: „Die Straße ist gefährlich“, sagte Weisbrich.

Tagesspiegel Background Verkehr & Smart Mobility E-Mobilität, Verkehrspolitik und die Mobilität der Zukunft: Das Briefing zu Verkehr und Smart Mobility. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Die Oranienstraße ist Anlaufstation für den Einzelhandel und Ausgehmeile, Waren müssen deshalb gut anlieferbar sein. Zugleich verläuft die wichtige Metrobuslinie M29 hier entlang und auch viele Radfahrer:innen nutzen die Strecke. Doch wegen des engen Straßenquerschnitts fehlt für eigene Radwege der Platz, da sich ansonsten keine Busse mehr kreuzen könnten, so Weisbrich.

Für alle bisherigen Nutzungsformen zugleich fehle also der Platz. „Ein Faktor muss herausgenommen werden“, sagte der Amtsleiter. Die Wahl fiel auf den Autoverkehr.

Der Platz, der durch den Wegfall der parkenden Pkw gewonnen wird, solle auch dem Fußverkehr zu Gute kommen. Bislang müssen sich Fußgänger:innen auf den schmalen Gehwegen der belebten Straße allzu oft aneinander vorbei drängen. Angestrebt werde daher ein niveaugleicher Ausbau der Straße ohne Gehsteigkanten. „Es entsteht ein offener Charakter. Es wird eine Einkaufs- und Flanierstraße mit hohem Radverkehrsanteil und Busverkehr“, sagte Weisbrich.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Starten soll der Umbau nach derzeitigen Plänen 2024. Viele Details müssten im weiteren Verfahren allerdings noch geregelt werden, erklärte der Amtsleiter. So zum Beispiel wie der Durchgangsverkehr verhindert werden soll, Busse und Anlieger die Straße zugleich jedoch noch befahren können, wie Weisbrich einschränkte. „Das wird baulich sichergestellt“, sagte der Amtsleiter. Wie genau müsse die weitere Planung noch zeigen.

Gerold und Weisbrich stellten am Mittwoch die Umbaupläne des Bezirks für den Straßenverkehr im laufenden Jahr vor. Im Fokus stehe dabei die Neueinrichtung oder Verbreiterung von Radwegen nach den Vorgaben des Mobilitätsgesetzes.

Sobald die Kälteperiode ende, würden etwas auf der südlichen Seite der Stralauer Allee die arbeiten am neuen, breiten Radweg beginnen, führte Weisbrich aus. Dieser werde künftig auf der Fahrbahn geführt. Ein Fahr- beziehungsweise Parkstreifen des Autoverkehrs falle dafür weg. Geschützt werden soll die Strecke zudem mit flachen Protektionselementen.

Ebenfalls im Frühjahr soll der noch provisorische Abschnitt der Protected Bikelane zwischen Kottbusser Tor und Hermannplatz in Angriff genommen werden. Bislang trennen im nördlichen Teil der Strecke bis zum Landwehrkanal noch Baustellenbaken und gelbe Markierungen den die Pop-up-Bikelane vom Parkstreifen.

Mehr zum Thema Verkehr in Berlin Autos sollen raus aus der Kreuzberger Oranienstraße

Nun soll die 2020 zunächst mit temporären Maßnahmen geschaffene Einrichtung ebenfalls wie auf dem Rest der Strecke beidseitig auf insgesamt 550 Metern zu einem baulichen Radweg mit Schutzelementen umgebaut werden.