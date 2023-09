Berliner Dorf hat Namensvetter Dieses Kladow liegt fast am Ostsee-Strand

„Am Wochenende wollten wir der Hitze entfliehen und sind zwei Stunden mit dem Auto Richtung Norden gefahren. Plötzlich waren wir wieder kurz vor Kladow! Dieses Kladow befindet sich in Meck-Pom“, schrieb neulich Tagesspiegel-Leserin Cordula Schwarz und schickte das Foto oben gleich mal an den Spandau-Newsletter.

Denn „unser“ Kladow ist ein Ortsteil von Berlin-Spandau. Das „andere“ Kladow dagegen liegt nur 50 Kilometer vom Ostseestrand entfernt, der schöne Schweriner See befindet sich ums Eck.

Das Kladow in Mecklenburg ist viel kleiner als der Berliner Ortsteil (16.000 Einwohner), gehört zum Städtchen Crivitz und hat Charme: Dorfallee, Bauern, Kanuverleih, eine Kreuzung, fertig. Mittendrin liegt die Dorfkirche Kladow und nebenan plätschert die Warnow. Wer übernachten will: Das „Landhaus Kladow“ sieht nicht schlecht aus. Bitte an Urlaubsfotos für den Spandau-Newsletter denken!

Apropos Spandauer Ortsteile und ihre Namensvetter: Früher gab’s auch eine zweite „Wilhelmstadt“, nämlich als Stadtteil von Magdeburg. Bis heute ist auch „Gatow“ ein Stadtteil von Schwedt. Nördlich von Wolfsburg gibt’s noch ein „Haselhorst“ als Mini-Variante.

Und „Kladow“ existiert nicht nur an der Ostsee, sogar noch zwei weitere Mal in Polen, heute unter dem Namen Kłodowo. Die Herkunft des slawischen Namens ist ja auch eher simpel: Kloda, also Baumstamm. So was gibt’s überall.

Spandau gibt es übrigens auch ein zweites Mal, allerdings fehlt ein „p“. Hier mein Foto aus Sandau an der Elbe (Sachsen-Anhalt) – ich habe extra für den Spandau-Newsletter angehalten und ein Foto gemacht.

Fast wie Spandau, aber eben nur fast. © André Görke

Kalifornien, Paris, Südafrika, Türkei, Wolfsburg: Hier finden Sie noch überall den Namen „Spandau“. Verlängern Sie die Sommerferien und schmieren Sie Ihren Kindern Sonnencreme auf die Nase. Hier beginnt die digitale Fernreise – zum „Spandau Boulevard“ am Strand, zur Pool-Meile „Spandau Drive“ – und wo liegt noch mal die „Allée de Berlin-Spandau“? Hier lesen Sie meine digitale Reise im Tagesspiegel.

Lesen Sie mehr aus Spandau im Spandau-Newsletter. Den gibt es einmal pro Woche und kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier die aktuellen Themen in der Übersicht.

„ Gewalt an Spandauer Schulen“ : Polizei veröffentlicht Einsatzahlen von Hakenfelde bis Kladow - und drei Schulleiter sagen im Newsletter, was die wahren Einsatzgründe waren

: Polizei veröffentlicht Einsatzahlen von Hakenfelde bis Kladow - und drei Schulleiter sagen im Newsletter, was die wahren Einsatzgründe waren Rainer W. During ist tot : Spandaus langjähriger Stadtrat Gerhard Hanke erinnert sich im Newsletter an unseren Kollegen

: Spandaus langjähriger Stadtrat Gerhard Hanke erinnert sich im Newsletter an unseren Kollegen Ärger in Siemensstadt , Pläne für Kladow, Ideen in Haselhorst: Stadtrat im Newsletter-Interview über Spandaus Seniorinnen und Senioren

, Pläne für Kladow, Ideen in Haselhorst: Stadtrat im Newsletter-Interview über Spandaus Es geht los auf der 80-Mio-Baustelle: Sprengstoffexperten suchen Fliegerbomben im Südhafen - Newsletter nennt die ersten Details aus den Papieren

- Newsletter nennt die ersten Details aus den Papieren 800-Mio-Haushalt : Wer jubelt und wer nicht jubelt

: Wer jubelt und wer nicht jubelt Kein Applaus vom Newsletter: Spandau ist jetzt einziger Bezirk ohne Livestream

In Erinnerung an Ruderer und Lehrer Holger Niepmann: 100 Jahre altes Bootshaus bekommt neuen Namen

bekommt neuen Namen Züge stoßen zusammen: THW übt am Güterbahnhof Johannesstift und nennt Details im Newsletter

Johannesstift und nennt Details im Newsletter Viele Schulnews : Traven-Schule, Goltzstraße, HBO, MBO...

: Traven-Schule, Goltzstraße, HBO, MBO... Viele Kulturtipps im Newsletter: Klassische Musik im Schafstall, Blind Date am Kladower Dorfplatz, Tango-Gottesdienst in der Kirche...

am Kladower Dorfplatz, Tango-Gottesdienst in der Kirche... Viele Termine im Newsletter: Demokratiefest erstmals im Hof der Altstadt-Bücherei, Waldfest am Havelstrand, Mieterschutz in Staaken...

Viele Sport-News im Newsletter: 120 Jahre Blau-Weiss Spandau , Sportfest in Kladow, TeBe im Pokal bei Spaki...

, Sportfest in Kladow, TeBe im Pokal bei Spaki... Worüber Sie sich so alles ärgern: wieder viele Leserbriefe an den Spandau-Newsletter

Das alles und noch viel mehr immer dienstags nur im Spandau-Newsletter unter tagesspiegel.