Berliner Fanmeile zeigt Fußballspiel von 1954 Irritierte Fußballanhänger wandern vom Brandenburger Tor zum Reichstag

Das Programm an der Fanmeile am Brandenburger Tor führte am dritten Tag der Fußball-Europameisterschaft zu einigen Verwirrungen. Statt dem Spiel zwischen Polen und den Niederlanden wurde am Sonntagnachmittag auf dem Rasen vor dem Brandenburger Tor Sönke Wortmanns Klassiker „Das Wunder von Bern“ übertragen.

Die Fans reagierten auf die kurze Durchsage der Veranstalter gelassen. Die Fußballinteressierten, unter ihnen viele Familien und einige Polen-Fans, wanderten in Richtung des sogenannten „Home of Adidas Football Stadion“ auf der Wiese vor dem Reichstag. Dort wird das Spiel zwischen der „Elftal“ und den Weiß-Roten übertragen.

Offensichtlich war den Fans nicht bekannt, dass auf der Fanmeile vor dem Brandenburger Tor lediglich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie die in Berlin stattfindenden Spiele, inklusive Finale, gezeigt werden. Auch die Viertelfinal- und Halbfinalspiele werden auf der Fanzone vor dem Brandenburger Tor übertragen.

Vor dem Reichstag können Fußballfans hingegen bei jedem Spiel der Europameisterschaft mitfiebern. Neben fünf Leinwänden bietet die Alternative zur großen Fanmeile auch ein buntes Rahmenprogramm.